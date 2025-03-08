Наталія Могилевська схудла на 15 кг і показала модний образ на весну (фото)
Народна артистка України Наталія Могилевська порадувала новими стильними фото після схуднення на 15 кілограмів. Співачка продемонструвала "лук", який варто взяти до уваги кожній модниці.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дописи Могилевської в Instagram.
На честь свята 8 березня зірка потішила прихильників новими фотографіями, на яких позує в розкішному атласному наряді та з букетом квітів. Так артистка вирішила привітати усіх українок з Міжнародним жіночим днем.
"З весною вас, мої любі дівчатка. Щастя, здоров’я і красивої жіночої долі", - написала вона.
Для святкового дня співачка обрала атласну сукню в ніжному молочному кольорі, яка поєднується з елегантної спідниці та блузи.
Наталія Могилевська в атласній сукні (фото: instagram/nataliya_mogilevskaya)
Чим особливі атласні сукні
Предмети гардероба з такої тканини продовжують залишатися в тренді, адже дозволяють створити ніжний, комфортний та елегантний образ. У 2025 році мода зосереджується на витонченості та природній красі. Сукні з атласних матеріалів підкреслюють силует, додаючи ніжності своїм власницям.
Крім того, атласні сукні чудово підходять для повсякденних прогулянок та урочистих подій. Дизайнери пропонують моделі як у мінімалістичному стилі, так і з розкішними драпіруваннями та вирізами.
Атласні чи шовкові блузи, сукні, спідниці, штани - чудові варіанти для створення вишуканого "луку" на весну та літо.
Наталія Могилевська в модній сукні (фото: instagram/nataliya_mogilevskaya)
Що відомо про схуднення Наталії Могилевської
Модний образ, який продемонструвала Наталія, став символом нової фізичної форми артистки. Нещодавно співачка похвалилася з підписниками радісною новиною - вона змогла схуднути на 15 кілограмів.
Відповідні результати зірка продемонструвала, опублікувавши відео, на якому демонструє фігуру в сукні з участі в проєкті "Танці з зірками".
"Щаслива, що знов змогла одягнути сукню, яку одягала на "Танцях з зірками". Вітайте - мінус 15 кг!" - підписала ролик Могилевська.
Як відомо, Наталія ще влітку минулого року розпочала працювати над своєю фізичною формою. Так, артистка відвідувала спортивну залу та тестувала різноманітні режими харчування.
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