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Наталія Могилевська чесно відповіла, чи хоче ще стати мамою

П'ятниця 31 січня 2025 16:48
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Наталія Могилевська чесно відповіла, чи хоче ще стати мамою Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

49-річна співачка Наталія Могилевська відповіла, чи хотіла б ще мати дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

На початку повномасштабного вторгнення Наталія удочерила двох дівчат - 10-річну Мішель і 2-річну Софію.

Розповісти про те, що вона стала мамою, артистка наважилася лише на початку минулого року.

Відповідаючи на запитання підписників, співачка поділилася, чому протягом двох років не розголошувала цей факт.

"Кожна хвилина мого мовчання для них була вкрай необхідна і вкрай важлива. Я щаслива, що мені вдалося дати їм цей час. Нам потрібно було просто "прорости" одне в одного, стати сім’єю. І в затишку та спокої нам вдалося це зробити", – написала артистка в stories.Наталія Могилевська чесно відповіла, чи хоче ще стати мамоюСкріншот

За її словами, цей період був надзвичайно важливим для адаптації та формування родинного зв’язку.

Також з’ясувалося, що співачка мріє про ще одну дитину - сина.Наталія Могилевська чесно відповіла, чи хоче ще стати мамоюМогилевська сказала, чи хоче ще дітей (скріншот)

Зазначимо, що наразі Наталія Могилевська щаслива у стосунках. Її обранець - чоловік, на ім'я Валентин, якого вона ретельно приховує від публіки.

За словами виконавиці, зараз не найкращий час для особистих зізнань, і вона планує розкрити його особу лише після завершення повномасштабної війни.

Відомо, що Наталія і Валентин знайомі вже понад 20 років, але їхні романтичні стосунки розпочалися лише після початку вторгнення. Чоловік допомагав артистці евакуювати сестру, а також підтримував її під час концертів у прифронтових містах.

До слова, раніше Могилевська відверто відповіла, чи мають її названі доньки зіркову хворобу.

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