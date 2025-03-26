Могилевская призналась, почему до сих пор не вышла замуж за своего возлюбленного
Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно похудела на 15 кг, честно призналась, почему она до сих пор не вышла замуж за своего возлюбленного.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Могилевской в Instagram.
Она опубликовала в блоге видео, в котором подняла разные вопросы относительно отношений. Один из них касался совместного проживания и официального брака.
По ее мнению, если это решение двоих - это нормально, но если один из партнеров просто избегает официально узаконить отношения, то здесь уже есть проблема доверия. Кроме того, она привела свой пример.
"Мы тоже из-за войны решили не тратить деньги на свадьбу, и мы не женаты. Но! Если это из-за того, что кто-то из партнеров не хочет этого делать, то это значит, что нет доверия и настоящей любви", - подчеркнула она.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Также певица ответила на вопрос, были ли измены в ее жизни.
"Это индивидуально. Я выбирала партнеров, которые этого не делают ни в каком случае. И это полная х*рня, если им хочется. Но нужно смотреть. Я знаю, классные семьи, которые после этого жили еще 20 лет", - отметила Могилевская.
Что известно про личную жизнь Натальи Могилевской
Певица была замужем дважды. Первым мужем певицы был бизнесмен Дмитрий Чалый, с которым она прожила в браке всего год (с 2004 по 2005). Спустя год после развода артистка вышла замуж за бизнесмена Егора Долинина - с ним знаменитость прожила до 2011 года.
Затем о ее личной жизни долгое время не было ничего известно. После начале полномасштабного вторжения РФ у нее завязался новый роман.
О избраннике Могилевской практически ничего не известно - его зовут Валентин, он не публичная личность. С известной артисткой он был знаком давно, однако отношения завязались после того, как помог эвакуировать сестру Натальи. Также он поддерживал ее во время концертов в прифронтовых городах.
Пара практически сразу стала жить вместе, более того удочерила двоих девочек-сестер: Софию и Мишель.
Певица тщательно скрывает лица детей и своего гражданского мужа от общественности.
Наталья Могилевская с дочками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Вас также может заинтересовать
- Наталья Могилевская честно ответила, хочет ли еще стать мамой
- 49-летняя Могилевская показалась с синими волосами
- Могилевскую довели до слез ее приемные дочери.