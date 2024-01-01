Софія Ротару нагадала про себе і публічно звернулася до сина з невісткою
Співачка Софія Ротару, яка вкрай рідко виходить на зв'язок з прихильниками, повідомила про важливе свято у родині і публічно звернулася до сина Руслана Євдокименка та його дружини.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Софія Ротару привітала подружжя з річницею шлюбу
Так, син легендарної артистки та його обраниця Світлана вже 30 років як живуть у щасливому шлюбі.
У соцмережах виконавиця опублікувала світлину свого нащадка з невісткою.
Знімок був зроблений за кордоном, ймовірно, до повномасштабного вторгнення.
Син Софії Ротару з дружиною (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
На фото Ротару лише зазначила, що подружжя разом вже 30 років, і привітала їх зі святом.
"Вітаю", - написала вона.
Нагадаємо, раніше сестра знаменитості Ауріка розповідала, що артистка наразі живе під Києвом, в селищі П'ятихатки.
За її словами, разом з нею перебуває син Руслан Євдокименко.
Софія Ротару із сином (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
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