Софія Ротару нагадала про себе і публічно звернулася до сина з невісткою

Співачка Софія Ротару, яка вкрай рідко виходить на зв'язок з прихильниками, повідомила про важливе свято у родині і публічно звернулася до сина Руслана Євдокименка та його дружини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Софія Ротару привітала подружжя з річницею шлюбу

Так, син легендарної артистки та його обраниця Світлана вже 30 років як живуть у щасливому шлюбі.

У соцмережах виконавиця опублікувала світлину свого нащадка з невісткою.

Знімок був зроблений за кордоном, ймовірно, до повномасштабного вторгнення.

Син Софії Ротару з дружиною (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

На фото Ротару лише зазначила, що подружжя разом вже 30 років, і привітала їх зі святом.

"Вітаю", - написала вона.

Нагадаємо, раніше сестра знаменитості Ауріка розповідала, що артистка наразі живе під Києвом, в селищі П'ятихатки.

За її словами, разом з нею перебуває син Руслан Євдокименко.

Софія Ротару із сином (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)