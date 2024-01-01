Популярна акторка відповіла на закиди, чому її чоловік-нардеп не пішов на фронт

Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук відповіла на закиди хейтерів, що її чоловік, народний депутат Олександр Божков, не захищає Україну від російських окупантів на фронті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Аліни Доротюк.

Анна Саліванчук відповіла хейтерам

За словами артистки, вона ніколи не читає коментарі під своїми дописами, і їй неважливо, що пишуть про її обранця.

Також зірка уточнила, що народним депутатом він став лише на другий місяць війни.

Анна Саліванчук з родиною (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Він цілими днями працює. Я нічого не заробляла взагалі пів року. Усе йшло тільки на ЗСУ. Я ніколи в нього не питаю про їхні розмови там. Не кожен чоловік на війні може робити свою справу. Не кожному потрібно воювати. Багато людей які тут, можуть зробити багато користі для тих, хто там", - пояснила Анна.

Також знаменитість додала, що була впевнена в тому, що актор Андрій Федінчик вступить до лав ЗСУ, оскільки він завжди був дуже сміливим.

"Я була впевнена, що мій однокурсник Андрій Федінчик піде воювати. Він завжди був такий мужик. Бо це така людина. Йому по-іншому не можна", - сказала Саліванчук.

А люди, каже вона, які не розбираються у військовій справі, черз свій страх можуть підставити свого побратима, і просто втекти.

Нагадаємо, Саліванчук перебуває у шлюбі з Олександром Божковим вже дев’ять років.

Подружжя виховуює двох синів.