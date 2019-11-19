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Мог заработать около "десятки": Кошевой удивил признанием о выборах в Раду

STYLERПерсоны    19.11.2019 - 14:50
Мог заработать около "десятки": Кошевой удивил признанием о выборах в Раду
Евгений Кошевой рассказал про предложения купить место в списке "СН" (Фото: коллаж РБК-Украина)

У Евгения Кошевого просили "пробить" место в партийном списке "Слуги народа"

Евгений Кошевой признался, что ему предлагали очень крупную сумму денег с целью попасть в предвыборный список кандидатов в нардепы от партии "Слуга народа". Об этом актер студии "Квартал 95" и друг президента Владимира Зеленского заявил в авторской программе Дмитрия Гордона "Гордон".

По словам комика, речь шла даже о миллионах долларов.

Мог заработать около &quot;десятки&quot;: Кошевой удивил признанием о выборах в Раду

Евгений Кошевой рассказал, что ему предлагали деньги за место в партийном списке "Слуги народа" (Фото: РБК-Украина)

Кошевой рассказал, что к нему поступали предложения "пробить" место в партийном списке за вознаграждение от 400 тысяч до 5 миллионов долларов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Я на парламентских выборах мог заработать около "десятки", - сказал актер и добавил, что отвечал отказом

Евгений подчеркнул, что после этого не смог бы "человеку смотреть в глаза".

Мог заработать около &quot;десятки&quot;: Кошевой удивил признанием о выборах в Раду

Евгений Кошевой признался, что ему предлагали миллионы, чтобы попасть в список пропрезидентской партии "Слуга народа" (Фото: cita.com.ua)

"Конечно, если ты полный дурачок, то взял бы", - уверен он.

Также комик уточнил, что никто из тех, кто предлагал ему деньги за место в списке партии "СН" в Раду "не прошел, слава Богу".

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