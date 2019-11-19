Надеюсь, скоро их не будет: Кошевой рассказал о проблемах в окружении Зеленского

Евгений Кошевой (Фото: РБК-Украина)

Кошевой рассказал, что Зеленский собирается сделать с некоторыми людьми из своего окружения

Евгений Кошевой, актер студии "Квартал 95" и друг Владимира Зеленского, рассказал о том, что что происходит в окружении президента Украины. Он отметил, что Зеленский сейчас присматривается к некоторым людям, чтобы уволить. Об этом Кошевой сообщил в авторской программе Дмитрия Гордона "Гордон".

Евгений Кошевой признался, что ему не нравятся некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского.

"Мне не нравятся те, кто ему сует палки в колеса", - отметил актер и добавил, что в окружении Зеленского сейчас есть такие люди и выразил мнение, что их скоро там не будет.

"Я очень на это надеюсь. Потому что, разговаривая при встрече с президентом об этих людях…Он прекрасно все понимает и – как бы это правильно сказать? – присматривается, чтобы потом убрать", - объяснил Кошевой.

Он рассказал, что после того, как Владимир Зеленский стал президентом, к нему часто обращаются с просьбой что-то передать. А во время выборов даже предлагали деньги.

"Сразу просили должности. "Если меня сделает тем-то, расскажу все. Говорю: "Ну так расскажи сейчас – и посмотришь, что будет" – сказал Кошевой.

Актер добавил, что люди, которые предлагали деньги, в Верховную Раду не попали.