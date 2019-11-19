Міг заробити близько "десятки": Кошовий здивував зізнанням про вибори в Раду

Євген Кошовий розповів про пропозиції купити місце в списку "СН" (Фото: колаж РБК-Україна)

У Євгена Кошового просили "пробити" місце у партійному списку "Слуги народу"

Євген Кошовий зізнався, що йому пропонували дуже велику суму грошей з метою потрапити до передвиборного списку кандидатів у нардепи від партії "Слуга народу". Про це актор студії "Квартал 95" і друг президента Володимира Зеленського заявив в авторській програмі Дмитра Гордона "Гордон".

За словами коміка, йшлося навіть про мільйони доларів.

Євген Кошовий розповів, що йому пропонували гроші за місце у партійному списку "Слуги народу" (Фото: РБК-Україна)

Кошовий розповів, що до нього надходили пропозиції "пробити" місце у партійному списку за винагороду від 400 тисяч до 5 мільйонів доларів на позачергових виборах до Верховної Ради.

"Я на парламентських виборах міг заробити близько "десятки", - сказав актор і додав, що відповідав відмовою.

Євген наголосив, що після цього не зміг би "людині дивитися в очі".

Євген Кошовий зізнався, що йому пропонували мільйони, щоб потрапити до списку пропрезидентської партії "Слуга народу" (Фото: cita.com.ua)

"Звичайно, якщо ти повний дурень, то взяв би", - упевнений він.

Також комік уточнив, що ніхто з тих, хто пропонував йому гроші за місце в списку партії "СН", до Ради "не пройшов, слава Богу".