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Модный летний тренд: стилист научила правильно носить сарафан на бретельках

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Четверг 23 июня 2022 19:29
Модный летний тренд: стилист научила правильно носить сарафан на бретельках Как носить сарафан (pixabay.com)
Автор: Марина Настевич

Девочки, согласитесь, любая из нас хотела бы выглядеть ухоженно и чувствовать себя уверенно. Наверняка у каждой из вас в шкафу найдется хоть один сарафан на тонких бретелях, ну или вы планируете купить такой.

Стилист Ханна Одарченко рассказала в Instagram, как правильно носить такие сарафаны, чтобы выглядеть уместно и актуально.

Как носить сарафан на тонких бретельках:

Если вы намерены приобрести сарафан, то для начала необходимо правильно выбрать бюстгальтер, чтобы избежать вульгарности и подчеркнуть свою красоту. Когда речь идет о таком предмете гардероба, как сарафан, то подходить к выбору нижнего белья стоит предельно аккуратно.

Любую одежду необходимо подбирать под свой тип фигуры, под ее особенности, и сарафан - не исключение. Учитывая особенности своей фигуры, вы сможете легко скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

Модный летний тренд: стилист научила правильно носить сарафан на бретельках

Выбрав нижнее белье, определив тип фигуры и разобравшись с наиболее подходящей для вас моделью, можно переходить к совету номер 3.

Как и любой другой предмет гардероба, сарафан может быть скомбинирован с различными аксессуарами и видами одежды. Подобрав обувь, украшения и другие дополнения к вашему платью, вы разнообразите образ и сможете экспериментировать.

1. Подходящая обувь

Надевая туфли на каблуке, массивную обувь или босоножки с большим количеством украшений, вы лишь "перегрузите" образ. Поэтому, выбирая обувь, стоит остановиться на плоских балетках или босоножках на низком каблуке.

2. Украшения

В сочетании с платьем на бретелях лучше не использовать много украшений. Например, вы можете выбрать массивные серьги, сделав тем самым акцент на лице. Это может быть и ожерелье или цепочка. Но тогда стоит надеть небольшие серьги или же вовсе воздержаться.

Модный летний тренд: стилист научила правильно носить сарафан на бретельках

3. Одежда, как дополнение

В жаркое летнее время сарафан будет красиво смотреться без каких-либо дополнений. Если же вам хочется добавить в образ чего-то необычного, то сарафан можно комбинировать с футболкой. Смотрится интересно и стильно.

4. Оттенки

Платье на бретельках является отличным вариантом не только для повседневного летнего наряда, но и для классического вечернего. Лучше всего смотрятся такие цвета, как изысканный черный, темно-синий, нежно-бежевый.

Модный летний тренд: стилист научила правильно носить сарафан на бретелькахМодный летний тренд: стилист научила правильно носить сарафан на бретелькахКак стильно носить сарафан на тонких бретельках (freepik)

Надевая платья и сарафаны, чувствуйте себя уверенно, наслаждайтесь своим образом и поражайте других своей красотой!

Ранее стилист назвала главные тренды в обувной моде лета 2022 и показала самые актуальные модели.

Мы также рассказывали, какими будут самые модные платья этого лета.

А также публиковали 8 способов сделать летний образ ярким и интересным.

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