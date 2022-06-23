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Модний літній тренд: стиліст навчила правильно носити сарафан на бретельках

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Четвер 23 червня 2022 19:29
Модний літній тренд: стиліст навчила правильно носити сарафан на бретельках Як носити сарафан (pixabay.com)
Автор: Марина Настевич

Дівчатка, погодьтеся, будь-яка з нас хотіла б виглядати доглянуто і відчувати себе впевнено. Напевно у кожної з вас в шафі знайдеться хоч один сарафан на тонких бретелях, ну або ви плануєте купити такий.

Стиліст Ханна Одарченко розповіла в Instagram, як правильно носити такі сарафани, щоб виглядати доречно і актуально.

Як носити сарафан на тонких бретельках:

Якщо ви маєте намір придбати сарафан, то для початку необхідно правильно вибрати бюстгальтер, щоб уникнути вульгарності і підкреслити свою красу. Коли мова йде про такий предмет гардероба, як сарафан, то підходити до вибору нижньої білизни варто гранично акуратно.

Будь-який одяг необхідно підбирати під свій тип фігури, під її особливості, і сарафан - не виняток. З огляду на особливості своєї фігури, ви зможете легко приховати недоліки і підкреслити достоїнства.

Модний літній тренд: стиліст навчила правильно носити сарафан на бретельках

Вибравши нижню білизну, визначивши тип фігури і розібравшись з найбільш підходящою для вас моделлю, можна переходити до поради номер 3.

Як і будь-який інший предмет гардероба, сарафан може бути скомбінований з різними аксесуарами і видами одягу. Підібравши взуття, прикраси та інші доповнення до вашої сукні, ви урізноманітните образ і зможете експериментувати.

1. Відповідне взуття

Одягаючи туфлі на підборах, масивне взуття або босоніжки з великою кількістю прикрас, ви лише "перевантажите" образ. Тому, вибираючи взуття, варто зупинитися на плоских балетках або босоніжках на низьких підборах.

2. Прикраси

У поєднанні з сукнею на бретелях краще не використовувати багато прикрас. Наприклад, ви можете вибрати масивні сережки, зробивши тим самим акцент на обличчі. Це може бути і намисто або ланцюжок. Але тоді варто надіти невеликі сережки або ж зовсім утриматися.

Модний літній тренд: стиліст навчила правильно носити сарафан на бретельках

3. Одяг, як доповнення

У спекотну літню пору сарафан буде красиво виглядати без будь-яких доповнень. Якщо ж вам хочеться додати в образ чогось незвичайного, то сарафан можна комбінувати з футболкою. Виглядає цікаво і стильно.

4. Відтінки

Сукня на бретельках є відмінним варіантом не тільки для повсякденного літнього вбрання, але і для класичного вечірнього. Найкраще виглядають такі кольори, як вишуканий чорний, темно-синій, ніжно-бежевий.

Модний літній тренд: стиліст навчила правильно носити сарафан на бретелькахМодний літній тренд: стиліст навчила правильно носити сарафан на бретелькахЯк стильно носити сарафан на тонких бретельках (freepik)

Одягаючи сукні та сарафани, відчувайте себе впевнено, насолоджуйтеся своїм образом і вражайте інших своєю красою!

Раніше стиліст назвала головні тренди у взуттєвій моді літа 2022 і показала найактуальніші моделі.

Ми також розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.

А також публікували 8 способів зробити літній образ яскравим і цікавим.

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