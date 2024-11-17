Ідеї модного манікюру на Новий рік 2025: святкові варіанти на короткі та довгі нігті
Багато модниць вже замислюються, який манікюр зробити на Новий рік 2025. Згідно з китайським гороскопом, покровителькою наступного року стане Зелена Дерев'яна Змія. Головним щасливим кольором цієї тварини є зелений та її відтінки, що можна вдало обіграти у своєму святковому образі. Однак інші кольори також принесуть щастя.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які кольори підібрати для новорічного манікюру, щоб привабити матеріальні блага, удачу та кохання.
Як відомо, стихія 2025 року - Дерево. Саме тому щасливі кольори нового року мають бути схожими на кору. Наступного року щастя принесуть такі кольори: жовтий, білий, чорний, коричневий та золотий.
Зелений манікюр
Якщо ви любите мінімалізм, зробіть однотонний манікюр в одному із модних відтінків зеленого кольору. Серед варіантів, актуальних для 2024-2025 року - темно-зелений, темно-бірюзовий, смарагдовий, оливковий, зелений мох тощо. Також дизайн можна доповнити стемпінгом - тобто перенесенням малюнка за допомогою штампу з трафарету, наклейкою, блискітками, фольгою.
Модний манікюр на Новий рік (фото: instagram.com/gelsbybry)
Жовтий манікюр
Для новорічного дизайну можна використовувати ніжний відтінок молочно-жовтого, а доповнити його французьким манікюром та зображенням сніжинок. Ще один варіант - пастельний відтінок жовтого.
Манікюр у жовтому кольорі (фото: instagram.com/thehotblend)
Білий манікюр
Якщо ви не любите занадто химерні дизайни, покрийте нігті білим або молочним відтінком гель-лаку. Такий нейл-арт підійде до будь-якого наряду на новорічні та різдвяні свята.
Манікюр у білому кольорі (фото: instagram.com/thehotblend, instagram.com/oleksandragraham)
Чорний манікюр
Багато модниць взимку обирають чорний манікюр. Глянцеве покриття - це позачасовий та елегантний вибір. Такий манікюр підходить як для робочих буднів, так і для святкових заходів та доповнює широкий спектр нарядів. Крім того, його можна доповнити блискітками, градієнтом, малюнками, стемпінгом тощо.
Чорний манікюр (фото: instagram.com/nailsby_ericb, instagram.com/amanda.sudoll)
Коричневий манікюр
Коричневий відтінок зараз на піку популярності. І якщо ви ще не робили такий нейл-арт, сміливо вибирайте однотон або з різними дизайнами.
Коричневий манікюр на короткі та довгі нігті (фото: instagram.com/zara__europe, instagram.com/thehotblend)
Золотий манікюр
Новорічна ніч у багатьох асоціюється з бенгальськими вогнями, феєрверками, блискітками та гірляндами. Тому такі самі мотиви можна відтворити на нігтях.
Золотий манікюр (фото: instagram.com/thehotblend)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки нейл-майстрів: gelsbybry, thehotblend, oleksandragraham, zara__europe, nailsby_ericb, amanda.sudoll.