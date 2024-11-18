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У чому не можна святкувати Новий рік 2025: речі і кольори, які відлякують удачу

Понеділок 18 листопада 2024 20:01
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У чому не можна святкувати Новий рік 2025: речі і кольори, які відлякують удачу У чому не можна святкувати Новий 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Наступний 2025 рік пройде під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії. Щоб отримати її прихильність, варто уважно підійти до вибору святкового вбрання. Також важливо знати, в чому не можна святкувати, щоб не відлякати удачу.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які речі та кольори в новорічну ніч можуть зіграти з вами та вашим везінням злий жарт.

Як відомо, стихія 2025 року - Дерево. Саме тому щасливі кольори нового року мають бути схожими на кору. Наступного року щастя принесуть такі кольори: жовтий, білий, чорний, коричневий та золотий.

Вважається, що, якщо не задобрити господарку року її "улюбленими" відтінками, то вона не допомагатиме протягом року. Є кольори, які не збігаються із темпераментом Змії, тому від них варто відмовитися.

В яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2025

Чорний та сірий

Вважається, що ці відтінки символізують похмурість, депресію та апатію. Тому від них точно варто відмовитись у новорічну ніч, якщо не хочете потім привнести таку енергетику на весь наступний рік.

У чому не можна святкувати Новий рік 2025: речі і кольори, які відлякують удачу

Не варто вибирати чорну сукню на Новий рік 2025 (фото: instagram.com/maybycameliaisp)

Червоний

Червоний часто вважають кольором кохання та пристрасті, а також він символізує агресію. Для Дерев'яної Змії він може стати занадто зухвалим. Якщо не хочете залучити до свого життя конфліктні ситуації, краще від нього відмовитись.

У чому не можна святкувати Новий рік 2025: речі і кольори, які відлякують удачу

Червоний одяг (фото: instagram.com/portrayingmystyle_)

Фіолетовий

Цей колір може вступати у конфлікт з енергією Зеленої Змії, яка прагне спокою та умиротворення. Тому краще уникати його, якщо ви не хочете прожити рік у проблемах, напруженні та негараздах.

У чому не можна святкувати Новий рік 2025: речі і кольори, які відлякують удачу

Фіолетова сукня (фото: instagram.com/clothingvault_co)

Синій та блакитний

Відтінки води не доречні новорічної ночі, адже Дерев'яна Змія уособлює іншу стихію. Крім того, вода в китайській астрології послаблює енергію дерева, і ці кольори можуть створити дисбаланс і привабити нестабільність.

У чому не можна святкувати Новий рік 2025: речі і кольори, які відлякують удачу

Синій колір (фото: instagram.com/reorahcouture)

Яскраві неонові відтінки

Такі кольори суперечать природній кольоровій гамі 2025 року і можуть зіграти з вами злий жарт - відштовхнути удачу та залучити біди.

У чому не можна святкувати Новий рік 2025: речі і кольори, які відлякують удачу

Неонові кольори (фото: instagram.com/exclusivebutik.pl)

У яких речах не можна зустрічати Новий рік

Старі та неохайні речі

Новий рік не можна зустрічати в дуже старих речах, брудних, неохайних, з дірками та затяжками. Вважається, що на свято краще одягнути щось нове, навіть якщо це буде один елемент у образі. Так ви точно привернете у новий рік успіх та удачу.

Речі зі зміїної шкіри

Категорично не рекомендують одягати речі з натуральної шкіри пітона чи змії. Це може бути сприйнято як знак неповаги до символу року. Астрологи застерігають, що така помилка може призвести до серйозних випробувань та втрат у новому році.

У чому не можна святкувати Новий рік 2025: речі і кольори, які відлякують удачу

У чому не можна святкувати Новий 2025 (фото: Getty Images)

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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки: May Camelia Isp, Reorah Couture, Cansu Simsek, Clothing vault & Co., Exclusive Butik.

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