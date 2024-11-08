Китайський гороскоп. Яка тварина стане символом 2025 року і що це означає
Вже незабаром настане новий рік, а тому багатьом цікаво, яка тварина за східним календарем стане головним символом. Виявляється, у 2025 настає рік Дерев'яної Змії.
Що принесе новий рік і чого варто готуватися, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Коли настає Китайський новий рік
Відомо, що Китайський Новий рік починається не 1 січня, а в день другого Молодика після зимового Сонцестояння. І щороку ця подія випадає на різні дати в період з 21 січня по 20 лютого.
Цього разу Китайський новий рік настає 29 січня. А закінчиться він 16 лютого 2026 року.
Коли почнеться Китайський новий рік (ілюстрація: freepik.com)
Яка тварина стане символом 2025 року за східним календарем
Символ нового року - Зелена Дерев'яна Змія. Як відомо, у Китайському гороскопі 12 знаків-тварин. Минулого разу Змія "правила" у 2013 році, але тоді вона була не Дерев'яною, а Чорною Водяною.
Тепер же стихія 2025 року - Дерево. Саме тому щасливі кольори нового року мають бути схожими на кору. Як відомо, дерева можуть бути різними, а тому "палітра" дуже щедра.
Але також варто врахувати колір самої Змії, зелений і всі його відтінки будуть найголовнішими "магнітами" для успіху у новому році.
У 2025 році щастя принесуть такі кольори:
- жовтий
- білий
- чорний
- коричневий
- темно-золотий.
Китайський гороскоп на 2025 рік (ілюстрація: freepik.com)
Дерев'яна Змія - основні характеристики символу 2025 року
Зелена Змія - мудра, терпляча. Вона наділена неймовірною інтуїцією, обережністю та вдумливою.
Саме тому у 2025 році Змія допоможе багатьом людям, які прагнуть "сповільнитися" і відмовитися від суєти, знайти спокій, знайти відповіді на всі питання. Також вона подарує успіх і кар'єрний зліт, але тільки тим, що буде чесним. Будь-яка брехня може сильно роздратувати Змію, що призведе до проблем.
Окрім цього, головний символ нового року може подарувати кохання та романтику.
Основні характеристики символу 2025:
- трансформації
- щирість
- працьовитість
- спокій
- стійкість.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як визначити свій знак за Китайським гороскопом.
Крім цього, раніше стало відомо, що гороскоп на 2025 рік обіцяє великі перемоги п'яти знакам Зодіаку.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Knowinsiders, China Highlights.