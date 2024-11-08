Китайський гороскоп. Яка тварина стане символом 2025 року і що це означає

Вже незабаром настане новий рік, а тому багатьом цікаво, яка тварина за східним календарем стане головним символом. Виявляється, у 2025 настає рік Дерев'яної Змії.

Що принесе новий рік і чого варто готуватися, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Коли настає Китайський новий рік

Відомо, що Китайський Новий рік починається не 1 січня, а в день другого Молодика після зимового Сонцестояння. І щороку ця подія випадає на різні дати в період з 21 січня по 20 лютого.

Цього разу Китайський новий рік настає 29 січня. А закінчиться він 16 лютого 2026 року.

Коли почнеться Китайський новий рік (ілюстрація: freepik.com)

Яка тварина стане символом 2025 року за східним календарем

Символ нового року - Зелена Дерев'яна Змія. Як відомо, у Китайському гороскопі 12 знаків-тварин. Минулого разу Змія "правила" у 2013 році, але тоді вона була не Дерев'яною, а Чорною Водяною.

Тепер же стихія 2025 року - Дерево. Саме тому щасливі кольори нового року мають бути схожими на кору. Як відомо, дерева можуть бути різними, а тому "палітра" дуже щедра.

Але також варто врахувати колір самої Змії, зелений і всі його відтінки будуть найголовнішими "магнітами" для успіху у новому році.

У 2025 році щастя принесуть такі кольори:

жовтий

білий

чорний

коричневий

темно-золотий.

Китайський гороскоп на 2025 рік (ілюстрація: freepik.com)

Дерев'яна Змія - основні характеристики символу 2025 року

Зелена Змія - мудра, терпляча. Вона наділена неймовірною інтуїцією, обережністю та вдумливою.

Саме тому у 2025 році Змія допоможе багатьом людям, які прагнуть "сповільнитися" і відмовитися від суєти, знайти спокій, знайти відповіді на всі питання. Також вона подарує успіх і кар'єрний зліт, але тільки тим, що буде чесним. Будь-яка брехня може сильно роздратувати Змію, що призведе до проблем.

Окрім цього, головний символ нового року може подарувати кохання та романтику.

Основні характеристики символу 2025: