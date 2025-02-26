Модернізуєте свій ноутбук? Дізнайтеся, які деталі варто міняти, а що - марна трата грошей

Якщо ваш ноутбук демонструє зниження продуктивності, і ви хочете продовжити термін його служби, розгляньте можливість модернізації. Однак, не всі компоненти ноутбука підлягають ефективному оновленню.

Про те, які деталі варто модернізувати, а які ні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт PCWorld , який спеціалізується на комп'ютерних і технологічних новинах.

Що не можна модернізувати в ноутбуках

Апгрейд ноутбуків - справа непроста. Через те, що в компактному корпусі зібрано безліч компонентів, ноутбуки набагато менш гнучкі в плані модернізації порівняно з настільними ПК. Ці обмеження змушують виробників ухвалювати особливі дизайнерські рішення, а на практиці це часто означає, що більшість комплектуючих від початку не призначені для заміни користувачем.

Іншими словами, деякі частини ноутбука взагалі неможливо оновити. Швидка перевірка в Google може ввести в оману - наприклад, навіть Lenovo заявляє, що "майже будь-який компонент усередині вашого ноутбука можна оновити за необхідності", включно з процесорами та відеокартами.

На жаль, реальність така, що процесори і графічні процесори майже ніколи не можна замінити в ноутбуках, оскільки вони, як правило, пов'язані з материнською платою.

У старих моделях також практично неможливо замінити екран - доступ до нього ускладнений, а сам процес оновлення складний. Навіть з інтерфейсом Embedded DisplayPort заміна дисплея не така проста, як інші апгрейди.

В результаті у користувачів не так багато можливостей для прискорення ноутбука і поліпшення його продуктивності, що стає особливо прикро, коли пристрій починає гальмувати, не справляється з сучасними додатками і здається застарілим.

Проте варто розібратися, які компоненти ноутбуків можна оновити і чи варто це робити залежно від виникаючих проблем.

Чи варто модернізувати оперативну пам'ять ноутбука?

У багатьох ноутбуків можна оновити ОЗП, але з кожним роком таких моделей стає все менше. Якщо у вашому ноутбуці використовується LPDDR-пам'ять, то вона майже напевно розпаяна на материнській платі й не підлягає заміні. Однак якщо в характеристиках немає приставки "LP", є шанс, що ОЗП можна оновити.

Іноді складно визначити, який саме тип пам'яті встановлений, оскільки це не завжди явно вказується. У такому разі можна:

Звернутися до виробника ноутбука за інформацією

Самостійно розкрити корпус і перевірити наявність знімних модулів ОЗП.

На фото нижче показано материнську плату ноутбука з відкритим доступом до внутрішніх компонентів. Зелена плата - це модуль пам'яті, а поруч можна побачити другий (порожній) слот для ОЗП. Це чудова новина: можна просто додати ще один модуль для збільшення обсягу пам'яті.

Оновлення оперативної пам'яті - одне з найкращих поліпшень, які можна зробити для ноутбука.

Уявіть, що ОЗП - це ваш робочий стіл, а SSD або HDD - це шафа для документів. Чим більший робочий стіл, тим більше відкритих папок на ньому поміщається. Якщо місця не вистачає, вам доводиться прибирати файли в шафу і щоразу діставати їх назад.

Те ж саме відбувається, якщо вашому ноутбуку не вистачає оперативної пам'яті. Коли ОЗП заповнюється, дані скидаються в набагато повільніші накопичувачі, а їхнє повторне завантаження в пам'ять займає час. У результаті система починає гальмувати, додатки зависають, а робота з кількома завданнями одночасно стає скрутною.

Деякі програми можуть навіть не запуститися, якщо ОЗП занадто мало. Уявіть, що вам потрібно розгорнути величезний постер на крихітному столі - просто немає місця, щоб умістити його повністю. У таких випадках апгрейд пам'яті може стати вирішенням проблеми.

Але врахуйте: навіть якщо у вашому ноутбуці ОЗП можна оновити, не можна встановлювати перший-ліпший модуль RAM. Потрібно підібрати сумісний тип пам'яті, а якщо в ноутбуці тільки один слот, то доведеться замінити поточний модуль пам'яті на новий.

Оперативна пам'ять усередині ноутбука (фото: Unsplash)

Чи варто оновлювати SSD у ноутбуці?

Накопичувачі для ноутбуків бувають різних форматів і розмірів. Якщо у вас старий ноутбук, можливо, у ньому досі встановлено жорсткий диск (HDD). Однак більшість сучасних моделей перейшли на більш швидкі твердотільні накопичувачі (SSD), які значно компактніші.

Якщо ваш ноутбук усе ще використовує HDD, то заміна його на SSD - одне з найвигідніших покращень, які можна зробити. Якщо у вас встановлено 2,5-дюймовий SATA HDD, його легко можна замінити на 2,5-дюймовий SATA SSD. Це значно прискорить вашу систему, скоротивши час завантаження операційної системи, прискоривши запуск програм і копіювання файлів.

Навіть більше, коли ОЗП переміщує дані між пам'яттю і накопичувачем, швидке сховище також позитивно позначається на продуктивності.

Якщо у вашому ноутбуці вже є SSD, то доцільність його оновлення залежить від ваших індивідуальних потреб.

Якщо ви граєте в ігри або займаєтеся творчою роботою, наприклад монтажем відео, перехід з SATA на NVMе може дати значний приріст швидкості.

Якщо ж вам просто потрібні швидкі файлові операції, найімовірніше, SSD не є вузьким місцем, а швидкість обмежується портами ноутбука. Наприклад, навіть Thunderbolt 4 або USB4 не зможуть використати весь потенціал PCIe 4.0 SSD.

Якщо ви не працюєте з ресурсоємними завданнями, але у вас мало місця (наприклад, усього 128 ГБ або 256 ГБ), то апгрейд має сенс. SSD втрачає продуктивність під час заповнення, тому збільшення об'єму до 512 ГБ, 1 ТБ або більше може бути хорошим рішенням.

Якщо ноутбук уже має SSD, але ще існує вільний слот для додаткового диска, варто подумати про встановлення другого накопичувача. Однак врахуйте, що додаткові компоненти споживають енергію, тому час автономної роботи ноутбука може трохи скоротитися.

SSD-накопичувач (фото: IDG)

Чи варто оновлювати мережеву карту?

Чи знали ви, що мережеву карту ноутбука можна оновити? Навіть більше, чи знали ви взагалі про існування мережевої карти? Це компонент, який забезпечує Wi-Fi, Bluetooth і дротове Ethernet-з'єднання. Багато користувачів навіть не підозрюють, що цей модуль можна замінити.

Якщо у вас старий ноутбук із застарілим модулем, що підтримує Wi-Fi 5 (802.11ac) або навіть Wi-Fi 4 (802.11n), апгрейд на Wi-Fi 6 або 6E (802.11ax) може дати помітне поліпшення швидкості та стабільності з'єднання.

З іншого боку, якщо у вас постійні проблеми з Wi-Fi або Bluetooth, і жодні способи усунення неполадок не допомагають, можливо, мережеву карту пора замінити.

Однак у цього апгрейда є нюанси:

Потрібно переконатися, що ваш ноутбук має сумісний роз'єм і антени для встановлення нової мережевої карти

Важливо перевірити, чи підтримує ваша операційна система нові стандарти зв'язку. Наприклад, стара ОС може не розпізнавати Wi-Fi 6.

Якщо все сумісно, заміна мережевої карти може бути простим і недорогим способом.