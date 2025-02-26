Модернизируете свой ноутбук? Узнайте, какие детали стоит менять, а что - пустая трата денег

Если ваш ноутбук демонстрирует снижение производительности, и вы хотите продлить срок его службы, рассмотрите возможность модернизации. Однако, не все компоненты ноутбука подлежат эффективному обновлению.

О том, какие детали стоит модернизировать, а какие нет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PCWorld , специализирующийся на новостях по компьютерам и технологиям.

Что нельзя модернизировать в ноутбуках

Апгрейд ноутбуков - дело непростое. Из-за того, что в компактном корпусе собрано множество компонентов, ноутбуки гораздо менее гибкие в плане модернизации по сравнению с настольными ПК. Эти ограничения вынуждают производителей принимать особые дизайнерские решения, а на практике это часто означает, что большинство комплектующих изначально не предназначены для замены пользователем.

Другими словами, некоторые части ноутбука вообще невозможно обновить. Быстрая проверка в Google может ввести в заблуждение - например, даже Lenovo заявляет, что "почти любой компонент внутри вашего ноутбука можно обновить при необходимости", включая процессоры и видеокарты.

К сожалению, реальность такова, что процессоры и графические процессоры почти никогда нельзя заменить в ноутбуках, так как они, как правило, связаны с материнской платой.

В старых моделях также практически невозможно заменить экран - доступ к нему затруднен, а сам процесс обновления сложжный. Даже с интерфейсом Embedded DisplayPort замена дисплея не так проста, как другие апгрейды.

В результате у пользователей не так много возможностей для ускорения ноутбука и улучшения его производительности, что становится особенно обидно, когда устройство начинает тормозить, не справляется с современными приложениями и кажется устаревшим.

Тем не менее, стоит разобраться, какие компоненты ноутбуков можно обновить и стоит ли это делать в зависимости от возникающих проблем.

Стоит ли модернизировать оперативную память ноутбука?

У многих ноутбуков можно обновить ОЗУ, но с каждым годом таких моделей становится все меньше. Если в вашем ноутбуке используется LPDDR-память, то она почти наверняка распаяна на материнской плате и не подлежит замене. Однако если в характеристиках нет приставки "LP", есть шанс, что ОЗУ можно обновить.

Иногда сложно определить, какой именно тип памяти установлен, так как это не всегда явно указывается. В таком случае можно:

Обратиться к производителю ноутбука за информацией

Самостоятельно вскрыть корпус и проверить наличие съемных модулей ОЗУ.

На фото ниже показана материнская плата ноутбука с открытым доступом к внутренним компонентам. Зеленая плата - это модуль памяти, а рядом можно увидеть второй (пустой) слот для ОЗУ. Это отличная новость: можно просто добавить еще один модуль для увеличения объема памяти.

Обновление оперативной памяти - одно из лучших улучшений, которые можно сделать для ноутбука.

Представьте, что ОЗУ - это ваш рабочий стол, а SSD или HDD - это шкаф для документов. Чем больше рабочий стол, тем больше открытых папок на нем помещается. Если места не хватает, вам приходится убирать файлы в шкаф и каждый раз доставать их обратно.

То же самое происходит, если вашему ноутбуку не хватает оперативной памяти. Когда ОЗУ заполняется, данные сбрасываются в гораздо более медленные накопители, а их повторная загрузка в память занимает время. В результате система начинает тормозить, приложения зависают, а работа с несколькими задачами одновременно становится затруднительной.

Некоторые программы могут даже не запуститься, если ОЗУ слишком мало. Представьте, что вам нужно развернуть огромный постер на крошечном столе - просто нет места, чтобы уместить его полностью. В таких случаях апгрейд памяти может стать решением проблемы.

Но учтите: даже если в вашем ноутбуке ОЗУ можно обновить, нельзя устанавливать первый попавшийся модуль RAM. Нужно подобрать совместимый тип памяти, а если в ноутбуке только один слот, то придется заменить текущий модуль памяти на новый.

Оперативная память внутри ноутбука (фото: Unsplash)

Стоит ли обновлять SSD в ноутбуке?

Накопители для ноутбуков бывают разных форматов и размеров. Если у вас старый ноутбук, возможно, в нем до сих пор установлен жесткий диск (HDD). Однако большинство современных моделей перешли на более быстрые твердотельные накопители (SSD), которые значительно компактнее.

Если ваш ноутбук все еще использует HDD, то замена его на SSD - одно из самых выгодных улучшений, которые можно сделать. Если у вас установлен 2,5-дюймовый SATA HDD, его легко можно заменить на 2,5-дюймовый SATA SSD. Это значительно ускорит вашу систему, сократив время загрузки операционной системы, ускорив запуск программ и копирование файлов.

Более того, когда ОЗУ перемещает данные между памятью и накопителем, быстрое хранилище также положительно сказывается на производительности.

Если в вашем ноутбуке уже есть SSD, то целесообразность его обновления зависит от ваших индивидуальных потребностей.

Если вы играете в игры или занимаетесь творческой работой, например монтажом видео, переход с SATA на NVMе может дать значительный прирост скорости.

Если же вам просто нужны быстрые файловые операции, скорее всего, SSD не является узким местом, а скорость ограничивается портами ноутбука. Например, даже Thunderbolt 4 или USB4 не смогут использовать весь потенциал PCIe 4.0 SSD.

Если вы не работаете с ресурсоемкими задачами, но у вас мало места (например, всего 128 ГБ или 256 ГБ), то апгрейд имеет смысл. SSD теряет производительность при заполнении, поэтому увеличение объема до 512 ГБ, 1 ТБ или больше может быть хорошим решением.

Если у ноутбука уже есть SSD, но еще существует свободный слот для дополнительного диска, стоит подумать об установке второго накопителя. Однако учтите, что дополнительные компоненты потребляют энергию, поэтому время автономной работы ноутбука может немного сократиться.

SSD-накопитель (фото: IDG)

Стоит ли обновлять сетевую карту?

Знали ли вы, что сетевую карту ноутбука можно обновить? Более того, знали ли вы вообще о существовании сетевой карты? Это компонент, который обеспечивает Wi-Fi, Bluetooth и проводное Ethernet-соединение. Многие пользователи даже не подозревают, что этот модуль можно заменить.

Если у вас старый ноутбук с устаревшим модулем, поддерживающим Wi-Fi 5 (802.11ac) или даже Wi-Fi 4 (802.11n), апгрейд на Wi-Fi 6 или 6E (802.11ax) может дать заметное улучшение скорости и стабильности соединения.

С другой стороны, если у вас постоянные проблемы с Wi-Fi или Bluetooth, и никакие способы устранения неполадок не помогают, возможно, сетевую карту пора заменить.

Однако у этого апгрейда есть нюансы:

Нужно убедиться, что ваш ноутбук имеет совместимый разъем и антенны для установки новой сетевой карты

Важно проверить, поддерживает ли ваша операционная система новые стандарты связи. Например, старая ОС может не распознавать Wi-Fi 6.

Если все совместимо, замена сетевой карты может быть простым и недорогим способом.