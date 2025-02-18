Ноутбук заряджається повільно? Ось 5 способів виправити це

Головна перевага ноутбука перед настільним ПК - це його портативність, але повільна зарядка може швидко перетворити зручність на роздратування.

Про 5 порад, які допоможуть поліпшити швидкість зарядки вашого ноутбука, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Використовуйте правильний зарядний пристрій

Під час заряджання ноутбука завжди краще використовувати оригінальний зарядний пристрій, оскільки його спеціально розроблено для забезпечення оптимальної потужності для вашого ноутбука.

Якщо ж ви використовуєте заміну, важливо переконатися, що її характеристики відповідають оригінальному зарядному пристрою. Перевірте напругу (V) і силу струму (A), які зазвичай зазначені на самому адаптері, і переконайтеся, що вони відповідають рекомендаціям у посібнику користувача вашого ноутбука.

Якщо ваш ноутбук підтримує швидке заряджання, наприклад USB-C Power Delivery (PD), сумісний зарядний пристрій може видавати до 140 Вт потужності, що значно прискорить процес заряджання.

Не підключайте інші пристрої під час заряджання

Ви часто заряджаєте телефон або інші USB-пристрої через ноутбук? Це може сповільнити процес заряджання самого ноутбука. Коли під'єднано кілька пристроїв, ноутбук розподіляє потужність між ними та своєю батареєю.

Тому краще вимкнути всі непотрібні периферійні пристрої, такі як телефон або USB-колонки, поки ноутбук заряджається. Це дасть йому змогу зарядитися швидше.

Забезпечте охолодження ноутбука

Під час заряджання ноутбук природно нагрівається через електричні процеси, що протікають усередині. Однак надмірний перегрів може сповільнити швидкість заряджання і з часом пошкодити внутрішні компоненти.

Наприклад, використання ноутбука на м'яких поверхнях, як-от ліжко або диван, може блокувати вентиляційні отвори, спричиняючи перегрівання. У результаті ноутбук може знизити швидкість заряджання, щоб уникнути пошкоджень.

Щоб цього не сталося, краще розміщувати ноутбук на твердій рівній поверхні, яка не перешкоджає циркуляції повітря. Також можна придбати охолоджувальну або спеціальну підставку для ноутбука, щоб поліпшити вентиляцію та підтримувати оптимальну температуру пристрою.

Калібруйте батарею

Сучасні акумулятори ноутбуків не потребують частого обслуговування, але в деяких випадках калібрування може бути корисним. З часом батарея може втрачати синхронізацію із системою, через що ноутбук може показувати некоректні рівні заряду.

Калібрування батареї допомагає усунути цю проблему. Для цього повністю зарядіть ноутбук до 100 відсотків, потім розрядіть його до 0 відсотків і знову зарядіть до 100 відсотків без перерв.

Хоча калібрування не прискорить сам процес заряджання, воно дасть змогу системі точніше розраховувати рівень заряду, що в довгостроковій перспективі може позитивно позначитися на продуктивності.

Використовуйте режим сну для швидкого заряджання

Якщо вам потрібно швидко зарядити ноутбук, переведіть його в режим сну. У цьому режимі пристрій мінімізує енергоспоживання, призупиняючи більшість процесів, але зберігаючи вашу робочу сесію. Це знижує навантаження на акумулятор і прискорює процес заряджання порівняно зі звичайним режимом роботи.

Цей метод особливо корисний, коли у вас мало часу і потрібен швидкий приріст заряду. Наприклад, перед зустріччю або для виконання термінового завдання.

Застосування цих простих порад не потребуватиме багато часу, але дасть змогу помітно прискорити зарядку ноутбука. Однак варто пам'ятати, що ефективність цих методів залежить від стану вашої батареї. Якщо вона значно зношена, розгляньте можливість її заміни, щоб домогтися максимального ефекту.