Забудьте про шум. 5 простих і надійних способів зробити ваш ноутбук тихим

Гучний вентилятор ноутбука може бути неймовірно дратівливим і сигналізувати про можливі проблеми з пристроєм. Незалежно від того, засмічений він пилом, перевантажений фоновими процесами чи зазнає труднощів через зношення компонентів, зменшити шум вентилятора можна за допомогою цих корисних порад.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Закрийте непотрібні фонові процеси

Коли ваш процесор (CPU) або графічний процесор (GPU) працює з високим навантаженням, вентилятори в ноутбуці починають працювати на повну потужність, щоб охолодити компоненти і запобігти перегріванню або можливому пошкодженню. Це абсолютно нормально під час виконання вимогливих завдань, як-от ігри або відеомонтаж, тож у цих випадках турбуватися не варто.

Однак непотрібні фонові процеси можуть збільшувати навантаження на ваш ноутбук, змушуючи вентилятори працювати сильніше, ніж потрібно. Щоб упоратися з цим, ви можете почати з того, щоб виявити і закрити непотрібні процеси.

Якщо у вас ноутбук із Windows, ви можете закрити зайві фонові процеси за допомогою Диспетчера завдань, де можна контролювати додатки, які можуть забрати занадто багато ресурсів.

На MacBook ви можете зробити те ж саме за допомогою Монітора активності. Користувачі Linux також можуть використовувати кілька методів для завершення непотрібних процесів.

Закрийте непотрібні фоновими процеси (фото: MakeUseOf)

Використовуйте програми для регулювання кривої роботи вентилятора

Якщо вентилятор ноутбука продовжує шуміти, ви можете вручну налаштувати його швидкість за допомогою стороннього додатка, але варто враховувати, що це має свої недоліки.

Оскільки зміна кривої роботи вентилятора впливає на охолодження ноутбука, можливо, ваш пристрій почне сповільнювати роботу процесора або графічного процесора, щоб запобігти перегріванню та захистити обладнання від пошкоджень.

Рекомендується використовувати програмне забезпечення для регулювання кривої вентилятора тільки в тому випадку, якщо ви не використовуєте ноутбук для завдань, що вимагають високої продуктивності, таких як відеомонтаж або рендеринг.

Якщо ваш ноутбук використовується в основному для легких завдань, як-от перегляд електронної пошти та редагування документів, налаштування кривої вентилятора для зниження шуму - підходящий варіант.

Існує безліч застосунків для керування вентиляторами для ноутбуків із Windows, але сумісність може значно відрізнятися залежно від виробника, оскільки в деяких ноутбуках вентилятори не можуть бути налаштовані вручну.

Деякі пристрої, зокрема ігрові ноутбуки, також дають змогу регулювати криву вентилятора безпосередньо через BIOS, тому варто перевірити налаштування перед використанням сторонніх додатків.

Для MacBook ви можете налаштувати криву вентилятора за допомогою програми Macs Fan Control. Для ноутбуків на Linux можна використовувати утиліту fancontrol для керування швидкістю вентилятора.

Використовуйте програмне забезпечення для налаштування кривої вентилятора (фото: MakeUseOf)

Очистіть вентилятори ноутбука

Якщо вентилятори вашого ноутбука постійно шумлять, це означає, що лептоп постійно перегрівається. Пил і волосся неминуче накопичуються і знижують потік повітря, змушуючи вентилятори працювати частіше.

Зменшення потоку повітря означає погане розсіювання тепла, тому вам потрібно фізично очистити ноутбук, щоб поліпшити вентиляцію і, як наслідок, поліпшити розсіювання тепла.

Якщо ваш ноутбук все ще на гарантії, його відкриття може призвести до її анулювання. Крім того, ви можете пошкодити компоненти, якщо не знаєте, що робите. Тому будьте обережні або проконсультуйтеся з людиною, яка має більший досвід.

Щоб очистити вентилятори ноутбука, вам знадобиться балон стисненого повітря, щітка, викрутка і терпіння для того, щоб відкрити ноутбук. Хоча ймовірність пошкодження низька, рекомендується надіти антистатичний браслет, щоб уникнути пошкодження компонентів через статичну електрику.

Після того як ви відкриєте ноутбук, почистіть вентилятори, особливо якщо вони забиті пилом. Використовуйте короткі пориви стисненого повітря, щоб видалити пил, і акуратно почистіть лопаті вентилятора щіткою для видалення забруднень, що залишилися.

Поки ноутбук відкритий, скористайтеся можливістю почистити вентиляційні отвори і радіатор. Якщо ви зіткнулися зі стійкими забрудненнями, які не вдається видалити, трохи ізопропілового спирту допоможе. Просто переконайтеся, що область повністю висохла, перш ніж знову підключати ноутбук до живлення.

Очистіть вентилятори ноутбука (фото: MakeUseOf)

Замініть вентилятор ноутбука

Якщо вентилятори вашого ноутбука раптово почали звучати по-іншому і видають гучний деренчливий шум, це сигнал про проблему. Насамперед спробуйте почистити вентилятор і видалити все сміття, яке може його блокувати. Якщо після очищення шум не зник, можливо, потрібна заміна вентилятора.

Найімовірніше, проблема пов'язана з підшипниками вентилятора. Полагодити їх можна, але це займе більше часу, ніж просто купити і встановити новий вентилятор.

Заміна вентилятора не є складним завданням, але вона вимагає базових навичок у ремонті ноутбуків. Хоча принцип роботи вентиляторів однаковий для всіх моделей, процедура заміни може відрізнятися залежно від виробника.

Крім того, знайти сумісний вентилятор для конкретної моделі ноутбука може бути непросто. У рідкісних випадках єдиним варіантом ремонту буде звернення до офіційного сервісного центру.

Замініть вентилятор ноутбука (фото: MakeUseOf)

Замініть термопасту

Термопаста - це спеціальна речовина, яку наносять між процесором (CPU) або відеочіпом (GPU) і радіатором. Вона заповнює найдрібніші зазори, забезпечуючи кращий контакт і ефективніше відведення тепла.

Якщо ваш ноутбук активно використовується протягом декількох років, термопаста може висохнути і перестати ефективно передавати тепло. Заміна термопасти допоможе поліпшити охолодження, але робити це самостійно варто тільки в тому випадку, якщо у вас є досвід роботи з внутрішніми компонентами ноутбука. Якщо такого досвіду немає, краще звернутися в сервісний центр, де заміну проведуть фахівці.

Після нанесення нової термопасти система охолодження ноутбука працюватиме ефективніше, а шум вентиляторів зменшиться.

Повторно нанесіть термопасту (фото: MakeUseOf)

Зверніться до фахівця

Якщо жоден із запропонованих методів не допоміг або ви не хочете розбирати ноутбук самостійно, краще звернутися до сервісного центру.

Перед тим як погодитися на ремонт, рекомендується запросити попередню оцінку вартості. Іноді можна знайти вигіднішу пропозицію в перевірених сторонніх сервісних центрах, але якість ремонту може варіюватися, особливо якщо йдеться про MacBook, оскільки знайти оригінальні запчастини для них складно.