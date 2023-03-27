Модернізований та інклюзивний: в Україні запустили ще один покращений потяг
Новий модернізований інклюзивний електропотяг з'єднає два міста на заході України – Львів та Рівне. Потяги почнуть курсувати щодня та квитки на нього вже надійшли у продаж.
Що це за поїзд і як він курсуватиме, розповіли у Telegram-каналі Укрзалізниці.
Що відомо про новий поїзд
Черговий капітально модернізований інклюзивний електропоїзд курсуватиме із завтрашнього дня (28 березня) за маршрутом Львів-Рівне-Львів.
Потяг №806/805 відправлятиметься зі Львова щодня, крім суботи, о 16:35 та прибуватиме до Рівного о 19:25.
Зі станції Рівного поїзд відправлятиметься у п'ятницю та неділю о 13:20 та прибуватиме до Львова о 16:10.
Потяг №804/803 відправлятиметься зі станції Львів у п'ятницю та неділю о 09:50 та прибуватиме до Рівного о 12:40.
З Рівного поїзд курсуватиме щодня, крім субот, із відправленням о 06:45 та прибуттям до Львова о 09:45.
Новий поїзд Львів-Рівне (фото: Укрзалізниця)
Скільки коштують квитки
Квитки вже доступні онлайн – у додатку Укрзалізниці, у чат-боті на сайті, а також – у касах вокзалів.
Варто зазначити, що вагони цих поїздів сидячі, другого класу. Орієнтовна ціна одного квитка – від 124 до 135 гривень.
Скріншоти
До речі, раніше ми повідомляли про те, що Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків.
А також ми писали, що в Укрзалізниці показали нові інклюзивні вагони.