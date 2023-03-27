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Модернізований та інклюзивний: в Україні запустили ще один покращений потяг

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Понеділок 27 березня 2023 14:55
Модернізований та інклюзивний: в Україні запустили ще один покращений потяг Укрзалізниця запускає новий поїзд між Львовом та Рівним (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Новий модернізований інклюзивний електропотяг з'єднає два міста на заході України – Львів та Рівне. Потяги почнуть курсувати щодня та квитки на нього вже надійшли у продаж.

Що це за поїзд і як він курсуватиме, розповіли у Telegram-каналі Укрзалізниці.

Що відомо про новий поїзд

Черговий капітально модернізований інклюзивний електропоїзд курсуватиме із завтрашнього дня (28 березня) за маршрутом Львів-Рівне-Львів.

Потяг №806/805 відправлятиметься зі Львова щодня, крім суботи, о 16:35 та прибуватиме до Рівного о 19:25.

Зі станції Рівного поїзд відправлятиметься у п'ятницю та неділю о 13:20 та прибуватиме до Львова о 16:10.

Потяг №804/803 відправлятиметься зі станції Львів у п'ятницю та неділю о 09:50 та прибуватиме до Рівного о 12:40.

З Рівного поїзд курсуватиме щодня, крім субот, із відправленням о 06:45 та прибуттям до Львова о 09:45.

Модернізований та інклюзивний: в Україні запустили ще один покращений потягМодернізований та інклюзивний: в Україні запустили ще один покращений потяг

Новий поїзд Львів-Рівне (фото: Укрзалізниця)

Скільки коштують квитки

Квитки вже доступні онлайн – у додатку Укрзалізниці, у чат-боті на сайті, а також – у касах вокзалів.

Варто зазначити, що вагони цих поїздів сидячі, другого класу. Орієнтовна ціна одного квитка – від 124 до 135 гривень.

Модернізований та інклюзивний: в Україні запустили ще один покращений потягМодернізований та інклюзивний: в Україні запустили ще один покращений потяг

Скріншоти

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків.

А також ми писали, що в Укрзалізниці показали нові інклюзивні вагони.

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