Модернизированный и инклюзивный: в Украине запустили еще один улучшенный поезд

Новый модернизированный инклюзивный электропоезд соединит два города на западе Украины - Львов и Ровно. Поезда начнут курсировать ежедневно и билеты на него уже поступили в продажу.

Что это за поезд и как он будет курсировать, рассказали в Telegram-канале Укрзализныци.

Что известно о новом поезде

Очередной капитально модернизованный инклюзивный электропоезд будет курсировать с завтрашнего дня (28 марта) по маршруту Львов-Ровно-Львов.

Поезд №806/805 будет отправляться со Львова ежедневно, кроме субботы, в 16:35 и прибывать в Ровно в 19:25.

Со станции Ровно поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям в 13:20 и прибывать во Львов в 16:10.

Поезд №804/803 будет отправляться со станции Львов по пятницам и воскресеньям в 09:50 и прибывать в Ровно в 12:40.

Из Ровно поезд будет курсировать ежедневно, кроме суббот, с отправлением в 06:45 и прибытием во Львов в 09:45.

Новый поезд Львов-Ровно (фото: Укрзализныця)

Сколько стоят билеты

Билеты уже доступны онлайн - в приложении Укрзализныци, в чат-боте на сайте, а также - в кассах вокзалов.

Стоит отметить, что вагоны этих поездов сидячие, второго класса. Ориентировочная цена одного билета - от 124 до 135 гривен.

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