Укрзалізниця показала нові інклюзивні вагони: можуть використовуватись як штабні (фото)
Укрзалізниця завершила прийом сотні нових пасажирських вагонів виробництва "Крюківського вагонобудівного заводу" в рамках замовлення ще 2021 року коштом державного бюджету. Наразі було отримано заключні 15 "обновок" з цієї партії.
Про це передали на сайті УЗ.
Зазначається, що дані 15 вагонів призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, при цьому деякі з них можуть використовуватися також і як штабні, оскільки мають купе начальника поїзда.
У держпідприємстві розповіли, що вагони Крюківського заводу ще до широкомасштабного нападу РФ стали основою для Поїзда Єднання, вони курсували Україною як евакуаційні.
"Після початку вторгнення виробництво не зупинилось, а отримані у 2022 році вагони використовувались у тому числі для історичних перевезень дипломатичних делегацій країн-союзників", - йдеться у повідомленні.
УЗ отримала нові інклюзивні вагони виробництва Крюківського заводу (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
На яких рейсах курсуватимуть нові вагони
Ці вагони для пасажирів з інвалідністю регулярно курсуватимуть у поїздах з Києва:
- у Кишинів,
- у Хелм,
- в Перемишль,
- у Харків,
- в Запоріжжі,
- у Кривий Ріг,
- у Херсон,
- в Одесу,
- у Львів,
- в Івано-Франківськ,
- у Чернівці...
А також у складі поїздів за маршрутами:
- Одеса - Львів,
- Дніпро - Трускавець,
- Харків - Трускавець,
- Харків - Одеса,
- Харків - Івано-Франківськ,
- Харків - Хелм,
- Запоріжжя - Перемишль.
Особливості нових вагонів
В Укрзалізниці розповіли, що у кожному такому вагоні передбачена інклюзивна вбиральня та одне безбар'єрне купе, мають ширший вхід для зручного проїзду на колісному кріслі, є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу та фіксацією тіла, передбачено місце для інвалідного візка та ремені для кріплення, є пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристрій гучного зв'язку з провідником.
Як виглядають нові вагони для пасажирів з інвалідністю (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У всіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами (кут нахилу його в розрахунку на застосування під низьку платформу становить не більше 15-16%).
Інші нові пасажирські вагони з цього замовлення традиційно обладнані кондиціонером, кулером із питною водою, сигналізацією на кожному купе, індикатором зайнятості туалетів та кнопкою виклику провідника. Вагони мають збільшений об'єм багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження у загальних зонах, вакуумними туалетами, пеленальними столиками, розетками та USB-портами біля кожного місця.
Нові пасажирські вагони для людей з інвалідністю (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Замовлення інклюзивного вагона
Замовити вагон для перевезення людей з інвалідністю можна при оформленні квитка:
- через сайт https://booking.uz.gov.ua,
- в касі,
- через звернення до Контактного центру УЗ за номером 0 800 503 111.
Що відомо про держзамовлення на сотню вагонів
Всього в рамках договору ПАТ "КВБЗ" побудував та поставив УЗ:
- 51 купейний вагон,
- 12 вагонів СВ,
- 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі,
- 17 штабних купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі.
"Загальна вартість закупівлі склала 3,04 млрд гривень, вартість одного вагона - близько 30 мільйонів гривень", - уточнили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядає спецвагон Укрзалізниці, в якому президент США Джо Байден приїжджав до Києва.
А також перед цим повідомляли, що УЗ представила новий поїзд електрички та розкрили, як він виглядає.