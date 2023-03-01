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Укрзалізниця показала нові інклюзивні вагони: можуть використовуватись як штабні (фото)

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Середа 01 березня 2023 19:41
Укрзалізниця показала нові інклюзивні вагони: можуть використовуватись як штабні (фото) Колаж РБК-Україна: УЗ отримала нові вітчизняні інклюзивні вагони
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця завершила прийом сотні нових пасажирських вагонів виробництва "Крюківського вагонобудівного заводу" в рамках замовлення ще 2021 року коштом державного бюджету. Наразі було отримано заключні 15 "обновок" з цієї партії.

Про це передали на сайті УЗ.

Зазначається, що дані 15 вагонів призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, при цьому деякі з них можуть використовуватися також і як штабні, оскільки мають купе начальника поїзда.

У держпідприємстві розповіли, що вагони Крюківського заводу ще до широкомасштабного нападу РФ стали основою для Поїзда Єднання, вони курсували Україною як евакуаційні.

"Після початку вторгнення виробництво не зупинилось, а отримані у 2022 році вагони використовувались у тому числі для історичних перевезень дипломатичних делегацій країн-союзників", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця показала нові інклюзивні вагони: можуть використовуватись як штабні (фото)

УЗ отримала нові інклюзивні вагони виробництва Крюківського заводу (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

На яких рейсах курсуватимуть нові вагони

Ці вагони для пасажирів з інвалідністю регулярно курсуватимуть у поїздах з Києва:

  • у Кишинів,
  • у Хелм,
  • в Перемишль,
  • у Харків,
  • в Запоріжжі,
  • у Кривий Ріг,
  • у Херсон,
  • в Одесу,
  • у Львів,
  • в Івано-Франківськ,
  • у Чернівці...

А також у складі поїздів за маршрутами:

  • Одеса - Львів,
  • Дніпро - Трускавець,
  • Харків - Трускавець,
  • Харків - Одеса,
  • Харків - Івано-Франківськ,
  • Харків - Хелм,
  • Запоріжжя - Перемишль.

Особливості нових вагонів

В Укрзалізниці розповіли, що у кожному такому вагоні передбачена інклюзивна вбиральня та одне безбар'єрне купе, мають ширший вхід для зручного проїзду на колісному кріслі, є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу та фіксацією тіла, передбачено місце для інвалідного візка та ремені для кріплення, є пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристрій гучного зв'язку з провідником.

Укрзалізниця показала нові інклюзивні вагони: можуть використовуватись як штабні (фото)Укрзалізниця показала нові інклюзивні вагони: можуть використовуватись як штабні (фото)

Як виглядають нові вагони для пасажирів з інвалідністю (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У всіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами (кут нахилу його в розрахунку на застосування під низьку платформу становить не більше 15-16%).

Інші нові пасажирські вагони з цього замовлення традиційно обладнані кондиціонером, кулером із питною водою, сигналізацією на кожному купе, індикатором зайнятості туалетів та кнопкою виклику провідника. Вагони мають збільшений об'єм багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження у загальних зонах, вакуумними туалетами, пеленальними столиками, розетками та USB-портами біля кожного місця.

Укрзалізниця показала нові інклюзивні вагони: можуть використовуватись як штабні (фото)Укрзалізниця показала нові інклюзивні вагони: можуть використовуватись як штабні (фото)

Нові пасажирські вагони для людей з інвалідністю (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Замовлення інклюзивного вагона

Замовити вагон для перевезення людей з інвалідністю можна при оформленні квитка:

  • через сайт https://booking.uz.gov.ua,
  • в касі,
  • через звернення до Контактного центру УЗ за номером 0 800 503 111.

Що відомо про держзамовлення на сотню вагонів

Всього в рамках договору ПАТ "КВБЗ" побудував та поставив УЗ:

  • 51 купейний вагон,
  • 12 вагонів СВ,
  • 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі,
  • 17 штабних купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі.

"Загальна вартість закупівлі склала 3,04 млрд гривень, вартість одного вагона - близько 30 мільйонів гривень", - уточнили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядає спецвагон Укрзалізниці, в якому президент США Джо Байден приїжджав до Києва.

А також перед цим повідомляли, що УЗ представила новий поїзд електрички та розкрили, як він виглядає.

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Укрзалізниця