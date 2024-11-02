Модель, психологиня, військова журналістка та інші: що відомо про учасниць "Холостяка-13" (фото)

Тетяна Малехова

29-річна одеситка займається власною справою. Вона створює іграшки своїми руками і в кожному виробі залишає частинку своєї душі. Автори проєкту називають її чутливою, справжньою, чесною, готовою йти на шалені вчинки.

"Іду на 'Холостяк', щоб знайти кохання", - заявляла Тетяна.

Тетяна Мелехова (фото: instagram.com/holostyakstb)

Аліна Мойсеєнко

27-річна дівчина родом з Кременчука. Вона називає себе "кар’єристкою, яка ламає стереотипи", є продюсеркою освітніх курсів. Хоче об’їздити півсвіту та повертатись у дім, де панує мир.

Стиль її життя - це спорт, медитації, коучинг, психологія, зйомки контенту. Цінує чоловіків, які не бояться своїх почуттів.

"Іду на проєкт, щоб створити історію кохання, як у фільмах", - коментувала учасниця появу на "Холостяку".

Аліна Мойсеєнко (фото: instagram.com/holostyakstb)

Юстина Багай

21-річна дівчина, мешкає на дві країни - Львів і Краків. Майбутня дипломатка хоче жити, а не існувати, знає чотири мови, допомагає батькам створювати реабілітаційний центр. Вміє вирішувати кризові питання та вірить у кохання з першого погляду.

"Моє життя - це книги, музика і допомога іншим", - говорить Юстина.

Юстина Багай (фото: instagram.com/holostyakstb)

Настя Анісімова

23-річна блогерка створює контент у рідному Харкові. Вона мріє про закінчення війни, а також хоче створити міцну родину. Творча та сильна особистість, бачить поряд з собою чоловіка, який любить тварин.

"Вибір жити повноцінним життям попри все - те, що нас об’єднує з Тереном", - казала Анастасія.

Настя Анісімова (фото: instagram.com/holostyakstb)

Світлана Кирган

24-річна дівчина з Чернігова, працює військовою журналісткою, любить співати. Пішла в армію наперекір всім і всьому. Її життя - це військова журналістика та шалені вчинки.

В чоловіках цінує чесність, відважність, доброту, силу духу, почуття гумору, любов до тварин, вірність собі та Батьківщині.

"Я бачила Олександра раніше мільйон разів, хотіла підійти, але не наважувалася", - зізнавалася Світлана.

Світлана Кирган (фото: instagram.com/holostyakstb)

Вікторія Клочко

29-річна дівчина родом з Білої Церкви. За освітою вона лікарка, проте стала тату-майстринею. Мріє про закінчення війни, хоче займатися особистим розвитком, своєю справою, створювати те, що буде корисним.

Своє життя вона наповнює роботою, викладанням, музикою, танцями, має собаку. "Терен близький мені по вайбу, цінностям і життєвим поглядам", - ділилася Вікторія.

Вікторія Клочко (фото: instagram.com/holostyakstb)

Анастасія Юзвак

Дівчині 24 роки, і вона також живе на дві країни - Україну і Британію. Вона є тарологинею та володаркою жіночої енергії, завжди мріяла бути особливою. Легкість та холодний розум в одному флаконі.

Стиль її життя - це психологія, астрологія, нумерологія, трансформація, духовні практики і подорожі. Володіє навичками звабливої розмови, робить усе навколо себе красивим і гармонійним.

"У стосунках має бути повне прийняття і розуміння того, як працюють чоловіча і жіноча енергії", - говорить Анастасія.

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/holostyakstb)

Вероніка Дорошко

29-річна дівчина з Херсона переїхала до Києва, працює арт-терапевткою.

"Мирний Херсон - її улюблене місце в Україні. Її життя - репродукції метафоричних асоціативних карт, пошиття одягу, духовні практики, спорт. Мріє створити власний Арт-центр.

"Хочу гармонійних стосунків, в яких двоє партнерів щасливі і мають однакові цінності", - йдеться на сторінці проєкту про учасницю.

Вероніка Дорошко (фото: instagram.com/holostyakstb)

Єлизавета Луцюк

21-річна дівчина родом з Хмельницького, називає себе "моделлю з почуттям гумору", забезпечує себе з 16 років. Займається танцями, вокалом, діджеїнгом, є веселою, творчою і скромною. Мріє про справжнє кохання і готова на все, що дозволить їй совість.

"Мрію про Терена", - зізнається Єлизавета.

Єлизавета Луцюк (фото: instagram.com/holostyakstb)

Ілона Мамчур

27-річна дівчина родом з Гадяча, вона - психологиня з модельним досвідом.

"Мріє допомагати військовим наданням психологічної допомоги. Кікбоксинг, кайтсерфінг, стояння на цвяхах, стрільба - її захоплення. Дуже прямолінійна і швидко приймає рішення. "Я на «Холостяку" - такого точно від мене ніхто не очікував!" - діляться інформацією про неї творці романтичного шоу.

Ілона Мамчур (фото: instagram.com/holostyakstb)

Ксенія Щербач

25-річна дівчина родом зі Словечного. Захоплюється боксом, цінує почуття гумору, чесність, гідність. Знає, як це долати фізичний біль і втрачати. Щаслива від того, що може дозволити собі бути красивою і носити сукні.

"У нас з Тереном спільні цінності. Він зрозуміє наші розмови за родинним столом", - говорить Ксенія.

Ксенія Щербач (фото: instagram.com/holostyakstb)

Аліна Пухальська

27-річна дівчина з Кривого Рогу переїхала до Києва. Вона працює і забезпечує себе сама, свою роботу називає не роботою, а стилем життя. "Вмію поєднувати найкращі моменти життя з найкращими сортами вина", - каже Аліна, яка працює сомельє.

Аліна Пухальська (фото: instagram.com/holostyakstb)