Перший поцілунок та побачення в ліжку. Як минув перший епізод "Холостяка" і кого обрав Терен

Вийшла перша серія романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став військовий-ветеран Олександр Терен. Захисник України, який вірить у справжнє кохання, познаймовився з дівчатами, які вирішили брати участь в реаліті.

Перша зустріч з учасницями

На початку серії Терен розповів, як отримав поранення на фронті. Військовий сильно злякався, йому було дуже боляче. Коли ж він опинився у лікарні, то важко переносив реабілітацію.

Олександр Терен (скріншот)

Втім, військовий зумів відновитися. Він не став опускати руки. Після втрати кінцівок Терен брав участь в Іграх нескорених, потім його запросили в балет.

Також Олександр розповів, що до проекту в нього були серйозні стосунки. І нині він готовий знайти кохання та людину, поруч з якою буде щасливим.

Терен на "Холостяку" (скріншот)

На знайомство з учасницями Терен приїхав дуже ефектно, на мотоциклі. І під час розмови з ведучим реаліті Григорія Решетника він зазначив, що дуже хоче, аби поруч з ним була щира та чесна дівчина.

Олександр Терен (скріншот)

Для дівчат Олександр підготував особливі подарунки. Книги з чистими аркушами.

Першою представилася 26-річна Поліна - дитячий хірург. Вона розповіла, що дуже любить свою професію. Вона майже не ходить на побачення, адже віддає увесь час роботі.

Поліна зазначила, що пішла на "Холостяк" саме через те, що головний герой сезону Терен.

Поліна з "Холостяка" (скріншоти)

Дівчина нервувала. Терен був приємно вражений, коли побачив Поліну. Він зазначив, що дівчина дуже гарна. Під час знайомства обидва хвилювалися, але посміхалися.

Терен і Поліна (скріншоти)

Ветеран подарував Поліні книжку. І дівчина потім зазначила, що інші учасниці можуть навіть не з'являтися на шоу, адже вона та Терен - ідеальна пара.

Поліна і Терен (скріншот)

Далі в кадрі з'явилися одразу три учасниці. Вони їхали на знайомство з подарунками для Терена і почали сперечатися вже в машині.

Перший епізод "Холостяка" (скріншот)

Одна з них, Інна, одразу заявила, що на шоу її запросив сам Олександр. Звісно, це змусило дівчат нервувати.

Інна з "Холостяка" (скріншот)

Першою зайшла Вероніка. Вона принесла для Терена картину. Дівчина зазначила, що одразу побачила сильний погляд "Холостяка".

Вона намалювала метафоричну картку. І це вразило ветерана. А потім він зазначив, що відчув, ніби вже колись зустрічав Вероніку. І виявилося, вони дійсно знайомі. Терен та дівчина колись бачилися на арт-терапії.

"Хімія з першої зустрічі відбулася", - заявила Вероніка.

Вероніка з "Холостяка" (скріншоти)

Третьою на знайомство прийшла 28-річна Аліна, яка працює сомельє. Вона зазначила, що не може поскаржитися на нестачу уваги від чоловіків. І від Терена вона чекає рішучості.

Аліна з "Холостяка" (скріншоти)

Вона принесла подарунок. Аліна презентувала Терену вишукані келихи ручної роботи, а також запросила його на особисту дегустацію. Будько зазначив, що майже не п'є, але подякував за сюрприз. Вже в студії з іншими учасницями Аліна зізналася, що вірить в Таро і вже "ворожила" на Терена.

Між дівчатами було важко не помітити конкуренцію. Вони намагалися жартувати та висміювати одна одну. Втім, кожна з них виявилося дуже гострою на язик.

Четвертою на знайомство з Тереном прийшла 26-річна Інна, яка працює менеджером.. Вона зізналася, що писала Олександру в соцмережах, той відповів. Ветеран запросив її на шоу і записав для неї відео.

Інна з "Холостяка" (скріншоти)

Дівчина вирішила зробити дуже незвичайний подарунок. Вона зазначала, що їй дуже подобаються руки Терена. І саме тому Інна запропонувала Будьку зробити спільний "зліпок" їхніх долонь. Потім вона розповіла про невдалі стосунки, які закінчилися в грудні.

Перший випуск "Холостяка" (скріншоти)

Наступна "трійка" також приїхала на знайомство разом.

Дівчата з "Холостяка" (скріншот)

Першою з автівки вийшла 25-річна SMM-менеджерка Ксенія. У 14 років вона пережила травматичний досвід, її сильно вдарили. Нині дівчина впевнена у собі, але шукає у стосунках відчуття захисту.

Для Терена вона підготувала особливий подарунок - спогад. Ксенія запропонувала Олександру зробити фото, а потім, якщо вдасться, продовжити цю традицію протягом всього життя.

Ксенія з "Холостяка" (скріншоти)

Далі в кадрі з'явилася 20-річна Юстина. Вона прийшла на знайомство зі збіркою поезій Ліни Костенко, адже сам Терен казав, що любить її вірші. І Будько був приємно вражений.

Юстина помітно нервувала, але зуміла зачарувати "Холостяка". Терен сказав, що вона дуже гарна. Втім, у кімнаті з іншими учасницями дівчині довелося "відбиватися" від питань дівчат.

Юстина з "Холостяка" (скріншоти)

Наступною на знайомстві з'явилася 23-річна астролог Анастасія. Вона мешкає в Лондоні, але вирушила на зйомки, бо захотіла спробувати побудувати стосунки з Тереном.

Вона вийшла до Олександра у дуже ефектному вбранні. І одразу зазначила, що помітила у "Холостяка" дуже "високе лібідо". Сам Терен також не приховував, що був вражений, назвав її "Амазонкою". Анастасія розповіла, що вона "сумісна" з військовим за натальними картами, яку вона йому і подарувала.

Анастасія з "Холостяка" (скріншоти)

Після цього Терен пригадав, що забув подарувати книгу Аліні. Він виправив цю ситуацію, після чого на нього чекала нова зустріч.

"Холостяк" знайшов пакунок, в якому були речі - піжама. 28-річна Марічка, ще одна учасниця, чекала на нього в ліжку. Вона вигадала це не просто так. Дівчина веде блог і записує інтерв'ю. Її програма має назву "У ліжку".

Марічка з "Холостяка" (скріншоти)

Виявилося, колись вона навіть кликала Терена на інтерв'ю. Але він не прийшов. І тому Марічка вирішила піти на "Холостяк". У ветерана склалося враження, що вона розцінює свою участь як роботу.

Далі до Терена вийшла 29-річна Юлія, яка працює юристкою. Вона подарувала йому кий. Дівчина зізналася, що грала в більярд лише з батьком, а нині мріє зробити це з "Холостяком".

Юлія з "Холостяка" (скріншоти)

Виявилося, Юля не "гуглила" Олександра, не дивилася інтерв'ю з ним. На шоу вона хоче дізнатися все про Будька, але лише під час спілкування з ним.

Далі в кадрі з'явилися ще дві учасниці. Одна з них була з милицею, а тому попросила дівчину, яка виходить перед нею, передати Терену записку.

Перша серія "Холостяка" (скріншот)

Записку мала передати Тетяна, їй 29 років. Вона робить іграшки і принесла Терену в'язаних зайчиків. Сюрприз викликав у "Холостяка" посмішку, він оцінив презент та зазначив, що Тетяна дуже гарна, жіночна.

Тетяна з "Холостяка" (скріншоти)

Дівчина віддала Будьку записку. І це теж його вразило, адже дівчина допомогла конкурентці. У записці наступна учасниця натякнула, що Терен має допомогти їй дійти.

Олександр зустрів дівчину. Її звуть Катя. Вона потрапила в ДТП і ледь не втратила ногу, нині вона пересувається на милиці, а перші кроки без неї вирішила зробити саме з Будьком. 23-річна дівчина подарувала йому маленьке кімоно з улюбленим номером Терена.

Катя з "Холостяка" (скріншоти)

"Холостяк" допоміг їй дістатися до кімнати з дівчатами. Далі він знайомився з іншими учасницями.

На шоу прийшла 22-річна Лаура, яка працює фешн-фотографом. Вона щиро вірить, що зможе знайти на реаліті кохання.

Лаура з "Холостяка" (скріншот)

Потім в кадрі з'явилася модель Ілона. Її "лук" оцінили інші учасниці. Знайомство з нею в ефір не увійшло.

Ілона з "Холостяка" (скріншот)

Потім з Тереном познайомилася 24-річна Анна. Вона заснувала власний бізнес. І це викликало у дівчат певну заздрість.

Анна з "Холостяка" (скріншот)

Далі Олександр мав зустрітися з іншою учасницею. Але вона не зайшла, адже чекала на нього на вулиці. Кулінарна блогерка Настя, якій 23 роки, вирішила здивувати Терена й приготувати разом з ним вечерю.

Настя з "Холостяка" (скріншоти)

Вони зробили гречані панкейки. Терен зазначив, що Настя, на його думку, навмисно обрала для знайомства повсякденний одяг, аби привертати увагу не лише своєю красою.

Наступна учасниця - 24-річна Світлана. Вона - капітан Збройних сил України. Дівчина зазначила, що була дуже рада зустрічі з Тереном. Вона подарувала йому кулон з пташкою.

Світлана з "Холостяка" (скріншоти)

Олександр приємно здивувався, коли почув, що Світлана віддала армії 7 років свого життя. Сюрприз йому теж сподобався. Під час зустрічі з учасницями дівчину почали цькувати за те, що вона нібито "не справжня" військова, а "просто" військова журналістка.

Потім знайомитися з Тереном прийшла 28-річна тату-майстерка Віка. Вона "набила" собі вже приблизно 30 тату. Дівчина зізналася, що пішла на шоу лише через те, що в ньому бере участь Олександр.

Віка з "Холостяка" (скріншоти)

Віка подарувала йому тимчасові тату. Подарунок, як було помітно, Терену сподобався. Дівчина вразила його тим, що багато про нього знає.

Наступною в кадрі з'явилася 20-річна діджейка Ліза. Вона подарувала йому футболку з зображенням. Дівчина обрала важливу для себе цитату, записала її і перетворила на звукову хвилю, яку й відобразила на тканині.

Ліза з "Холостяка" (скріншоти)

Далі Терен зустрівся з 27-річною Аліною, яка працює продюсером освітніх проектів. Вона вирішила приїхати на знайомство без водія, а керувала автівкою самостійно.

Дівчина зізналася, що їй подобається Олександр. І для нього вона підготувала цікавий подарунок. Разом вони створили спільний парфум, який має символізувати їхню зустріч.

Аліна з "Холостяка" (скріншоти)

Кому Терен дав троянди

Троянду першого враження Олександр віддав Тетяні, адже відчув у її погляді щирість.

Тетяна отримала першу троянду (скріншот)

Потім Олександр говорив з учасницями. Вони влаштовували імпровізовані побачення та почали більше дізнаватися один про одного.

І виявилося, що на шоу були не всі учасниці. Одна дівчина не змогла приїхати, адже саме в той час відвозила автівку військовим. Вона передала Терену голосове повідомлення, яке його вразило.

Лише потім почалася повноцінна церемонія троянд. Їх отримали:

Аліна, яка заснувала власну школу та створила з "Холостяком" власний парфум

Юстина, яка подарувала Терену збірку поезій Ліни Костенко

Настя, яка готувала з "Холостяком" панкейки

Світлана, яка працює військовою журналісткою

Вікторія, яка дарувала йому тимчасові тату

Анастасія, яка вразила Терена розповідями про астрологію та Таро

Вероніка, яка подарувала головному герою картину

Ліза, яка працює діджейкою

Ілона, повне знайомство з якою не потрапило в ефір

Ксенія, яка подарувала Терену фото

Аліна, яка працює сомельє і подарувала йому особливі келихи.

І вже на церемонії троянд відбувся перший поцілунок. Звісно, не в губи. Але Ксюша настільки раділа, що вирішила обійняти Терена та поцілувати його в щічку.

Перший поцілунок на "Холостяку" (скріншот)