Модель, психолог, военная журналистка и другие: что известно об участницах "Холостяка-13" (фото)

Татьяна Малехова

29-летняя одесситка занимается собственным делом. Она создает игрушки своими руками и в каждом изделии оставляет частичку своей души. Авторы проекта называют ее чувствительной, настоящей, честной, готовой идти на безумные поступки.

"Иду на 'Холостяк', чтобы обрести любовь", - заявляла Татьяна.

Татьяна Мелехова (фото: instagram.com/holostyakstb)

Алина Моисеенко

27-летняя девушка родом из Кременчуга. Она называет себя "карьеристкой, которая ломает стереотипы", является продюсером образовательных курсов. Хочет объездить полмира и возвращаться в дом, где царит мир.

Стиль ее жизни - это спорт, медитации, коучинг, психология, съемки контента. Ценит мужчин, которые не боятся своих чувств.

"Иду на проект, чтобы создать историю любви, как в фильмах", - комментировала участница появление на "Холостяке".

Алина Моисеенко (фото: instagram.com/holostyakstb)

Юстина Багай

21-летняя девушка живет на две страны - Львов и Краков. Будущая дипломат хочет жить, а не существовать, знает четыре языка, помогает родителям создавать реабилитационный центр. Умеет решать кризисные вопросы и верит в любовь с первого взгляда.

"Моя жизнь - это книги, музыка и помощь другим", - говорит Юстина.

Юстина Багай (фото: instagram.com/holostyakstb)

Настя Анисимова

23-летняя блоггерша создает контент в родном Харькове. Она мечтает об окончании войны, а также хочет создать крепкую семью. Творческая и сильная личность видит рядом с собой мужчину, который любит животных.

"Выбор жить полноценной жизнью несмотря ни на что - то, что нас объединяет с Тереном", - говорила Анастасия.

Настя Анисимова (фото: instagram.com/holostyakstb)

Светлана Кирган

24-летняя девушка из Чернигова работает военной журналисткой, любит петь. Пошла в армию наперекор всем и всему. Ее жизнь –- это военная журналистика и безумные поступки.

В мужчинах ценит честность, отвагу, доброту, силу духа, чувство юмора, любовь к животным, верность себе и Родине.

"Я видела Александра раньше миллион раз, хотела подойти, но не решалась", - признавалась Светлана.

Светлана Кырган (фото: instagram.com/holostyakstb)

Виктория Клочко

29-летняя девушка родом из Белой Церкви. По образованию она врач, однако стала тату мастером. Мечтает об окончании войны, хочет заниматься личным развитием, своим делом, создавать то, что будет полезно.

Свою жизнь она наполняет работой, преподаванием, музыкой, танцами и имеет собаку.

"Терен близок мне по вайбу, ценностям и жизненным взглядам", - делилась Виктория.

Виктория Клочко (фото: instagram.com/holostyakstb)

Анастасия Юзвак

Девушке 24 года, и она также живет на две страны - Украину и Британию. Она является тарологиней и обладательницей женской энергии, всегда мечтала быть особенной. Легкость и холодный разум в одном флаконе.

Стиль ее жизни - это психология, астрология, нумерология, трансформация, духовные практики и путешествия. Обладает навыками обольстительного разговора, делает все вокруг себя красивым и гармоничным.

"В отношениях должно быть полное принятие и понимание того, как работают мужская и женская энергии", - говорит Анастасия.

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/holostyakstb)

Вероника Дорошко

29-летняя девушка из Херсона переехала в Киев, работает арт-терапевтом.

"Мирный Херсон - ее любимое место в Украине. Ее жизнь - репродукции метафорических ассоциативных карт, пошив одежды, духовные практики, спорт. Мечтает создать свой Арт-центр.

"Хочу гармоничных отношений, в которых два партнера счастливы и имеют одинаковые ценности", - говорится на странице проекта об участнице.

Вероника Дорошко (фото: instagram.com/holostyakstb)

Елизавета Луцюк

21-летняя девушка родом из Хмельницкого называет себя "моделью с чувством юмора", обеспечивает себя с 16 лет. Занимается танцами, вокалом, диджеингом. Является веселой, творческой и скромной. Мечтает о настоящей любви и готова на все, что позволит ей совесть.

"Мечтаю про Терена", - признается Елизавета.

Елизавета Луцюк (фото: instagram.com/holostyakstb)

Илона Мамчур

27-летняя девушка родом из Гадяча, она - психолог с модельным опытом.

"Мечтает помогать военным оказанием психологической помощи. Кикбоксинг, кайтсерфинг, стояние на гвоздях, стрельба - ее увлечения. Очень прямолинейна и быстро принимает решения. "Я на "Холостяке" - такого точно от меня никто не ожидал!" - делятся информацией о ней создатели романтического шоу.

Илона Мамчур (фото: instagram.com/holostyakstb)

Ксения Щербач

25-летняя девушка родом из Словечного. Увлекается боксом, ценит чувство юмора, честность, достоинство. Знает, как это преодолевать физическую боль и терять. Счастливая от того, что может позволить себе быть красивой и носить платья.

"У нас с Тереном общие ценности. Он поймет наши разговоры за семейным столом", - говорит Ксения.

Ксения Щербач (фото: instagram.com/holostyakstb)

Алина Пухальская

27-летняя девушка из Кривого Рога переехала в Киев. Она работает и обеспечивает себя сама, свою работу именует не работой, а стилем жизни.

"Умею сочетать самые лучшие моменты жизни с лучшими сортами вина", - говорит Алина, которая работает сомелье.

Алина Пухальская (фото: instagram.com/holostyakstb)