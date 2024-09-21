Олександр Терен відверто висловився про зйомки у шоу "Холостяк": "Просив перепочинку"

Олександр Терен, головний герой нового сезону "Холостяка" , поділився враженнями від участі в шоу. У соцмережах чоловік повідомив, що зйомки вже закінчилися, а тому він готовий озвучити свої висновки.

Що відомо

У відповідному пості військовий, який втратив обидві ноги внаслідок боїв на Харківщині, оприлюднив деякі думки. Зокрема, він не став приховувати, що час від часу йому було важко, і втома брала верх.

"Завершення етапу ще однієї пригоди в моєму житті. Пригоди, яка точно зостанеться на довго, якщо не назавжди в моєму житті. Ми часто згадуємо про те, як провели колись прекрасно час в дитячому таборі, то що вже казати за подію, яка тривала в моєму житті 2 місяці фактично щоденно?!" - написав Олександр.

"Мене попереджали, що буде непросто, але хто я такий, щоб брати це до уваги? Та виявилося справді непросто. Мої батьки після зйомки в одному епізоді сказали: "ми тобі не заздримо". Все йшло досить гарно", - додав він.

Зйомки "Холостяка" завершилися (Фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Терен підкреслив, що у такі моменти не соромився просити про відпочинок, адже йому було важко як фізично, так і морально.

"З часом накопичувалася втома. Вже на останніх епізодах я просив перепочинку сам, ноги втомлювалися значно швидше Це як в грі, якщо ви не даєте відновитися персонажу, то він швидше втрачає сили знову. Втома часом брала гору, стояти було складно, думати було складно, говорити було складно. Але….в кінцевому результаті ви побачите на екранах усміхнене та сповнене енергії обличчя", - пояснив він.

Терен втратив обидві ноги на війні (Фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Зірка підкреслив, що в нових випусках шанувальники проєкту побачать реальне життя та живі емоції. Окрім того, зйомки у "Холостяку" Терен намагався поєднувати з іншими сферами життя, які також потрібно було встигати реалізовувати.

"Було багато активностей, на які я намагався встигнути: конференції, виступи, зустрічі, тренування, особисті потреби. Я щасливий знайти собі справжніх друзів, які під час зйомок (і поза ними) всіляко допомагали, смішили, годували мене. Це додавало віри та наснаги рухатися далі. Я знав та знаю, що я на правильному шляху", - написав Олександр.

Нагадаємо, прем'єра 13 сезону "Холостяка" відбудеться вже цієї осені. Прихильники шоу зможуть насолодитися новою романтичною історією, познайомитися з учасницями та врешті-решт побачити, кого ж обере головний герой.