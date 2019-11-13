Модель-фармацевт из Таиланда стала Miss International 2019: что известно о красавице (фото)

Королевой конкурса красоты Miss International 2019 стала Бинт Сайрисорн из Таиланда. 25-летняя девушка получила наибольшее количество голосов экспертов, а всего в финале за титул самой прекрасной женщины планеты боролись представители 83 стран, включая и Украину.

Наше государство представляла Марина Киосе из Одессы, но одержать победу ей не удалось.

Финал одного из самых престижных конкурсов состоялся в столице Японии Токио. Первая красавица прошлого года Марием Веласко из Венесуэлы 12 ноября передала свою корону новой мисс International, поздравив с победой и пожелав нести ее с гордостью.

Miss International 2019 - победительницей конкурса стала Бинт Сайрисорн (Фото: miss-international.org)

Бинт Сайрисорн является дипломированным фармацевтом, а также моделью и "лицом" ряда модных брендов. В своей речи девушка призналась, что и не мечтала о победе на этом международном конкурсе.

Miss International 2019 - в конкурсе победила Бинт Сайрисорн (Фото: instagram.com/missinternationalofficial)

Также красавица заявила, что критику, с которой ей пришлось столкнуться на всех этапах Miss International 2019, она использовала "как силу, чтобы улучшить себя, чтобы стать лучшим представителем своей нации и гордиться ею".

В Токио выбрали победительницу конкурса Miss International 2019 (Фото: facebook.com/Miss.International.bp)

Второе место в конкурсе досталось мексиканке Андреа Тоскано, а на третьем оказалась Эвелин Наматову Каронде из Уганды.

Miss International 2019 - второе место досталось Андреа Тоскано из Мексики (Фото: instagram.com/missinternationalofficial)

Украинка Марина Киосе по итогам конкурса не попала в топ-15 финалисток.