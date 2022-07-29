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"Пушистая" одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 07:11
"Пушистая" одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво Коллаж РБК-Украина: махровая одежда пользуется популярностью в летний сезон
Автор: Владимир Костырин

Одежда из махровой ткани прочно вошла в тренды летнего сезона благодаря стильному виду, удобстве и комфорту в ношении, ведь воздух легко циркулирует через открытую ткань и помогает регулировать температуру тела, плюс к этому сохраняется ощущение мягкости и нежности, присущее этой уникальной "пушистой" ткани.

Эксперты в области моды дали рекомендации по ношению махровой одежды и соблюдению баланс в образе и стиле, пишет Harper's Bazaar.

Отмечается, что махровая одежда нынче "одобрена" как для пляжа, так и для городских прогулок, занятий спортом и офисных будней - эта ткань занимает центральное место в самых востребованных летних образах.

В этом сезоне можно увидеть махровую ткань в совершенно новом свете: помимо шортов и купальных костюмов, она сочетается с комбинезонами, сандалиями, сумками и платьями.

Знатоки стиля выбрали ряд вариантов и комплектов, которые могут вызвать интерес у желающих облачиться в махровую одежду летом, дать подсказки для подготовки собственного образа.

  • Комбинезон поло с глубоким вырезом требует сочетания с бикини и босоножками на ремешках.

&quot;Пушистая&quot; одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

  • Футболку из махровой ткани можно надеть поверх купального костюма, с джинсами или даже со спортивными штанами, чтобы создать "приподнятый", но удобный наряд.

&quot;Пушистая&quot; одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

  • Платье масляного цвета с бретельками - базовый элемент гардероба в этом сезоне. Его лучше сочетать с кроссовками или сандалиями с ремешками, чтобы привлечь внимание.

&quot;Пушистая&quot; одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

  • Юбка и блуза из махровой ткани сама по себе представляет собой цельный образ. Она является одним из основных нарядов для тренда.

&quot;Пушистая&quot; одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

  • Махровая панама с шалфейным оттенком имеет мягкий вид, но все же бросается в глаза, если вы этого хотите.

&quot;Пушистая&quot; одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

  • Комбинезон Suzie Kondie может стать идеальным махровым образом красивого синего цвета, который идеально подходит для вечерних прогулок возле водоемов.

&quot;Пушистая&quot; одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

  • Оливковые шорты с изогнутым краем в цветных блоках называют идеальным вариантом для активных девушек этим летом.

&quot;Пушистая&quot; одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

  • Махровое платье миди Quinn Terry, пользующееся большой популярностью, подойдет для любого случая.

&quot;Пушистая&quot; одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

  • Рубашка на пуговицах из махровой ткани упрощает создание цветовых блоков, а для комплекта лучше подобрать шорты в тон.

&quot;Пушистая&quot; одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

  • Толстовка с молнией на четверть от Ralph Lauren может идеально подойти для долгих прогулок или игры в теннис. Комплектация - шорты в тон.

&quot;Пушистая&quot; одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

  • Камзол Fiona Green Gingham из махровой ткани сочетает в себе летний принт в мелкую клетку и удобную сборку, создавая эффектный образ. Комплектация - юбка в тон.

&quot;Пушистая&quot; одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

К слову, стирать наряды из махровой ткани рекомендуют при обычном цикле с горячей водой, чтобы добиться максимально глубокой очистки. Махровая ткань производит ворс, поэтому следует стирать ее с такими же цветами и отдельно от другой одежды.

Напомним, перед этим эксперт назвал одежду, которую нельзя носить после 40 лет.

Добавим также, что ранее мы рассказывали, как отстирать пятна от пота с одежды, и какие есть самые простые способы.

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