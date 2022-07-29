"Пушистая" одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво
Одежда из махровой ткани прочно вошла в тренды летнего сезона благодаря стильному виду, удобстве и комфорту в ношении, ведь воздух легко циркулирует через открытую ткань и помогает регулировать температуру тела, плюс к этому сохраняется ощущение мягкости и нежности, присущее этой уникальной "пушистой" ткани.
Эксперты в области моды дали рекомендации по ношению махровой одежды и соблюдению баланс в образе и стиле, пишет Harper's Bazaar.
Отмечается, что махровая одежда нынче "одобрена" как для пляжа, так и для городских прогулок, занятий спортом и офисных будней - эта ткань занимает центральное место в самых востребованных летних образах.
В этом сезоне можно увидеть махровую ткань в совершенно новом свете: помимо шортов и купальных костюмов, она сочетается с комбинезонами, сандалиями, сумками и платьями.
Знатоки стиля выбрали ряд вариантов и комплектов, которые могут вызвать интерес у желающих облачиться в махровую одежду летом, дать подсказки для подготовки собственного образа.
- Комбинезон поло с глубоким вырезом требует сочетания с бикини и босоножками на ремешках.
- Футболку из махровой ткани можно надеть поверх купального костюма, с джинсами или даже со спортивными штанами, чтобы создать "приподнятый", но удобный наряд.
- Платье масляного цвета с бретельками - базовый элемент гардероба в этом сезоне. Его лучше сочетать с кроссовками или сандалиями с ремешками, чтобы привлечь внимание.
- Юбка и блуза из махровой ткани сама по себе представляет собой цельный образ. Она является одним из основных нарядов для тренда.
- Махровая панама с шалфейным оттенком имеет мягкий вид, но все же бросается в глаза, если вы этого хотите.
- Комбинезон Suzie Kondie может стать идеальным махровым образом красивого синего цвета, который идеально подходит для вечерних прогулок возле водоемов.
- Оливковые шорты с изогнутым краем в цветных блоках называют идеальным вариантом для активных девушек этим летом.
- Махровое платье миди Quinn Terry, пользующееся большой популярностью, подойдет для любого случая.
- Рубашка на пуговицах из махровой ткани упрощает создание цветовых блоков, а для комплекта лучше подобрать шорты в тон.
- Толстовка с молнией на четверть от Ralph Lauren может идеально подойти для долгих прогулок или игры в теннис. Комплектация - шорты в тон.
- Камзол Fiona Green Gingham из махровой ткани сочетает в себе летний принт в мелкую клетку и удобную сборку, создавая эффектный образ. Комплектация - юбка в тон.
К слову, стирать наряды из махровой ткани рекомендуют при обычном цикле с горячей водой, чтобы добиться максимально глубокой очистки. Махровая ткань производит ворс, поэтому следует стирать ее с такими же цветами и отдельно от другой одежды.
Напомним, перед этим эксперт назвал одежду, которую нельзя носить после 40 лет.
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