Модный дом Balenciaga выпустил мешки для мусора за 1790 долларов. И это не шутка
Испанский модный дом Balenciaga снова в центре внимания благодаря его креативному директору, грузинскому дизайнеру Демне Гвасалии. Недавно он выпустил мешки для мусора, которые можно купить за 1790 долларов.
Смотрите как выглядит новинка, и для чего она - ниже в материале Styler.
Бренд пометил мешки для мусора как Trash Pouch
И это не шутка... Пакеты выполнены в черном, синем и белом цвете. Синий и черный с черной нитью-затяжкой, белый - с красной. И это не модные сумочки, а самые настоящие мусорные пакеты.
"Я не мог упустить возможность сделать самый дорогой мешок для мусора в мире, потому что кто не любит модные скандалы?" - объяснил идею Гвасалия.
Демна Гвасалия поддержал Украину
Не так давно креативный директор Balenciaga и основатель бренда Vetements стал амбассадором платформы @U24_gov_ua
Поповнення у рядах амбасадорів платформи @U24_gov_ua— Сміливість (@brave_ua) July 31, 2022
Креативний директор @BALENCIAGA Демна Гвасалія підтримав платформу UNITED24 у напрямі «Відбудова України».
У свою чергу гурт Imagine Dragons @imaginedragons просуватиме напрямок медичної допомоги.
Дякуємо за підтримку pic.twitter.com/I4TTyLKaGT
Бренд Balenciaga создал стилизованный свитшот в поддержку Украины. Все деньги от покупок таких свитшотов пойдут на восстановление страны.
Фото: twitter.com
Также в показах Balenciaga использует цвета украинского флага.
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