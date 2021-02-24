Мобильные операторы обновят тарифы: как изменится стоимость связи

Тарифы обновятся 1 июля 2021 года и 1 января 2022-го.

Как отмечается в заявлении НКРСИ, такое решение разработано с целью создания условий для снижения стоимости вызовов в фиксированные сети.

Как изменится стоимость связи:

с 1 июля расчетную таксу за терминацию междугородного телефонного трафика - в том числе и мобильного - на междугородном уровне установят в размере 0,10 грн/мин;

с 1 июля расчетную таксу за терминацию междугородного телефонного трафика - в том числе и мобильного - на местном уровне установят в размере 0,07 грн/мин;

с 1 января 2022 года расчетная такса за терминацию междугородного телефонного трафика - в том числе и мобильного - на междугородном уровне составит уже 8 копеек за минуту;

с 1 января 2022-го расчетная такса за терминацию междугородного телефонного трафика - в том числе и мобильного - на местном уровне будет 5 копеек за минуту.

Решение НКРС разработан с целью создания условий для уменьшения стоимости вызовов в фиксированных сетей.

"В основу регулирования взаиморасчетов между операторами положен принцип создания равных и справедливых условий деятельности для всех субъектов рынка, формирования расчетных такс за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям на основе себестоимости с учетом прибыльности телекоммуникационных услуг и недопущение установления демпинговых или дискриминационных такс отдельными операторами", - отмечается в сообщении.

В НКРСИ также рассказали о плюсах от снижения расчетных такс как для операторов, так и для потребителей

В частности, операторы телекоммуникаций получат возможность:

уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям других операторов телекоммуникаций;

увеличить объем межсетевого трафика;

предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки к абонентам других операторов телекоммуникаций.

В свою очередь, клиенты операторов получат: