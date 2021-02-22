Тарифы на стационарный телефон планируют повысить: как изменится абонплата

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) планирует повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2021 года.

Проект приказа НКРСИ размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения планируется повысить на 10% - с 59,71 гривен до 65,68 гривен. Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон будет повышена на 10% - с 65,55 грн до 72,11 грн. В случае принятия решение вступит в силу с 1 июля 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.