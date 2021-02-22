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Тарифы на стационарный телефон планируют повысить: как изменится абонплата

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 13:12
Тарифы на стационарный телефон планируют повысить: как изменится абонплата Фото: обмен валют (ukrtelecom.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) планирует повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2021 года.

Проект приказа НКРСИ размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения планируется повысить на 10% - с 59,71 гривен до 65,68 гривен.

Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон будет повышена на 10% - с 65,55 грн до 72,11 грн.

В случае принятия решение вступит в силу с 1 июля 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступили в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, которыми были повышены тарифы на услуги "Укртелекома".

Согласно решению НКРСИ, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения повышена на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен. Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон повышена на 10% - с 59,59 грн до 65,55 грн.

Однако "Укртелеком" повысил тарифы для населения лишь с 1 марта 2020 года.

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