Мобільні оператори оновлять тарифи: як зміниться вартість зв'язку

Тарифи оновляться 1 липня 2021 року та 1 січня 2022-го.

Як зазначається в заяві НКРЗІ, таке рішення розроблено з метою створення умов для зниження вартості дзвінків на фіксовані мережі.

Як зміниться вартість зв'язку:

з 1 липня розрахункову таксу за термінацію міжміського телефонного трафіку - в тому числі й мобільного - на міжміському рівні встановлять у розмірі 0,10 грн/хв;

з 1 липня розрахункову таксу за термінацію міжміського телефонного трафіку - в тому числі й мобільного - на місцевому рівні встановлять у розмірі 0,07 грн/хв;

з 1 січня 2022 року розрахункова такса за термінацію міжміського телефонного трафіку - в тому числі й мобільного - на міжміському рівні складе вже 8 копійок за хвилину;

з 1 січня 2022-го розрахункова такса за термінацію міжміського телефонного трафіку - в тому числі й мобільного - на місцевому рівні буде 5 копійок за хвилину.

Рішення НКРЗ розроблено з метою створення умов для зменшення вартості дзвінків у фіксованих мереж.

"В основу регулювання взаєморозрахунків між операторами покладено принцип створення рівних та справедливих умов діяльності для всіх суб’єктів ринку, формування розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж на основі собівартості з урахуванням прибутковості телекомунікаційних послуг та недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних такс окремими операторами", - зауважується в повідомленні

У НКРЗІ також розповіли про плюси від зниження розрахункових такс як для операторів, так і для споживачів

Зокрема, оператори телекомунікацій отримають можливість:

зменшити свої витрати при взаєморозрахунках за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж інших операторів телекомунікацій;

збільшити обсяг міжмережевого трафіка;

запропонувати споживачам більш привабливі тарифні плани, які включатимуть дзвінки до абонентів інших операторів телекомунікацій.

Своєю чергою, клієнти операторів отримають: