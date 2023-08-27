Мобілізація в Україні у вересні: що зміниться для військовозобов'язаних восени

Родичі з інвалідністю

Різні правила та поновлення норм влади випускає досить регулярно. З важливих змін за літо - це ухвалення закону №9342, які стосуються осіб із відстрочкою від мобілізації. Зокрема, внесено зміни до ст. 23 частини 11 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Відповідно до цього закону, не підлягають мобілізації:

Особи, у яких чоловік чи дружина з інвалідністю

Особи, у яких батьки (або батьки дружини/чоловіка) з інвалідністю І або II групи інвалідності

Обидві норми діють за умови, що немає інших працездатних осіб, які могли б доглядати за ними відповідно до законодавства. Тобто, інших найближчих родичів (діти, брати/сестри, чоловік/дружина тощо).

Відмова від військової служби

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №9566, який передбачає можливість відмовитися від військової служби. Однак на дію цього закону підпадають не всі військовозобов'язані.

Механізм, який пропонують депутати: мотивовані громадяни, які готові та можуть захищати рідну країну зі зброєю в руках - йдуть у військкомати, а ті, хто не хоче (не може, не готовий) служити у ЗСУ, буде покликаний на роботу на підприємства оборонного або інших секторів економіки, на суспільно корисні роботи на договірних умовах. При цьому оплата праці не буде нижчою за мінімальну заробітну плату.

Обов'язкова робота не поширюватиметься на тих, хто вже працевлаштований офіційно на не менше ніж 0,75 ставки або підприємців, які сплачують податки.

На цей час законопроєкт перебуває на стадії розгляду і ще не прийнятий Верховною Радою.

Вручення повісток делегують

Ще один новий законопроєкт, який також зареєстрований у Верховній Раді, але ще не ухвалений - це №9566.

У ньому пропонують наділити повноваженнями видачі повісток комунальників - двірників, які управляють будинками, працівників ЖЕК, консьєржів та власників житлових будівель.

Хто зможе виїхати з України з 1 вересня

Відповідно до законів України, залишати країну під час воєнного стану та мобілізації військовозобов'язані українці не можуть. Однак є низка винятків із цих правил. Залишити країну зможуть:

Чоловіки віком до 18 і від 60 років

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном та мають відповідні позначки про це у паспорті.

Виключені з військового обліку за станом здоров'я

Чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я (наприклад, на лікування)

Чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами

Чоловіки, які мають троє і більше дітей до 18 років

За наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю, наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи II групи

Самотні батьки (опікуни/усиновлювачі), які самостійно виховують дитину до 18 років

Чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію

Чоловіки, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні РФ

Військові, які мають спеціальний дозвіл

Працівники установ, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю та перебувають на військовому обліку, не більше 1 особи на 25 осіб з інвалідністю

Члени екіпажів кораблів

Працівники залізничного транспорту

Авіаційний персонал

Чоловіки та жінки на державній службі

Чиновники та державні службовці також можуть виїхати за межі України, але лише за наявності спеціальних документів та дозволів.

Крім того, можуть виїхати за кордон ті, хто допомагає ЗСУ:

Водії-волонтери, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, допомога для ЗСУ

Представники культури, які їдуть на благодійні збори, концерти, вистави України на міжнародній арені

Спортсмени та тренери - для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах

Хто може бути призваний до ЗСУ у вересні