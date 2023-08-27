Мобілізація в Україні у вересні: що зміниться для військовозобов'язаних восени

Загальна мобілізація громадян та воєнний стан в Україні знову продовжили – до 15 листопада. А отже, вручення повісток військовозобов'язаним та заклик на військову службу мобілізованих продовжиться.
Які зміни чекають на українців з 1 вересня і чи зміняться умови мобілізації - читайте у матеріалі Styler.
Різні правила та поновлення норм влади випускає досить регулярно. З важливих змін за літо - це ухвалення закону №9342, які стосуються осіб із відстрочкою від мобілізації. Зокрема, внесено зміни до ст. 23 частини 11 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
Відповідно до цього закону, не підлягають мобілізації:
Обидві норми діють за умови, що немає інших працездатних осіб, які могли б доглядати за ними відповідно до законодавства. Тобто, інших найближчих родичів (діти, брати/сестри, чоловік/дружина тощо).
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №9566, який передбачає можливість відмовитися від військової служби. Однак на дію цього закону підпадають не всі військовозобов'язані.
Механізм, який пропонують депутати: мотивовані громадяни, які готові та можуть захищати рідну країну зі зброєю в руках - йдуть у військкомати, а ті, хто не хоче (не може, не готовий) служити у ЗСУ, буде покликаний на роботу на підприємства оборонного або інших секторів економіки, на суспільно корисні роботи на договірних умовах. При цьому оплата праці не буде нижчою за мінімальну заробітну плату.
Обов'язкова робота не поширюватиметься на тих, хто вже працевлаштований офіційно на не менше ніж 0,75 ставки або підприємців, які сплачують податки.
На цей час законопроєкт перебуває на стадії розгляду і ще не прийнятий Верховною Радою.
Ще один новий законопроєкт, який також зареєстрований у Верховній Раді, але ще не ухвалений - це №9566.
У ньому пропонують наділити повноваженнями видачі повісток комунальників - двірників, які управляють будинками, працівників ЖЕК, консьєржів та власників житлових будівель.
Відповідно до законів України, залишати країну під час воєнного стану та мобілізації військовозобов'язані українці не можуть. Однак є низка винятків із цих правил. Залишити країну зможуть:
Чиновники та державні службовці також можуть виїхати за межі України, але лише за наявності спеціальних документів та дозволів.
Крім того, можуть виїхати за кордон ті, хто допомагає ЗСУ:
До речі, ми детально розповідали про те, як можуть служити в армії обмежено придатні до військової служби.
А також ми писали про те, хто має право на відстрочку від мобілізації.