Замість фронту на завод: українцям запропонують альтернативу мобілізації

Захищати Україну зі зброєю в руках мають вмотивовані патріоти. А ті, хто не хоче брати в руки зброю, мають виконувати важливу роботу в тилу. Наприклад, працюватиме на оборонну промисловість. Але в обох випадках українцям потрібна хороша мотивація, а отже, і висока заробітна плата.

Поліпшити процес мобілізації

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9566 народного депутата Георгія Мазурашу.

Згідно з цим документом, пропонується покращити процес мобілізації, щоб співробітники ТЦК концентрувалися на роботі з мотивованими патріотами, які хочуть йти захищати Україну зі зброєю в руках.

А невмотивовані громадяни, які не хочуть ставати військовими, мають бути максимально залучені до роботи на підтримку та розвиток економіки. У пояснювальній записці йдеться про те, що захист України можуть забезпечити лише мотивовані громадяни, готові та фізично, і морально воювати проти російських окупантів.

Щобільше, про це говорили самі військовослужбовці, оскільки невмотивовані мобілізовані часто деморалізують товаришів по службі, можуть порушити наказ, залишити позиції або здатися в полон.

"Спроба примусом та погрозами мобілізувати громадян на військову службу негативно позначається на економіці, призводить до непотрібної соціальної напруги. Якщо внести запропоновані зміни, військовослужбовці зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами, а інші громадяни, без потреби тікати та ховатися від повісток, працюватимуть економіку", - наголошує ініціатор законопроєкту.

І ті, хто не хоче (не може) йти до ЗСУ, закликатиметься на роботи на підприємства оборонного чи інших секторів економіки, а також на суспільно корисні роботи на договірних умовах. При цьому оплата праці має бути не меншою від мінімальної заробітної плати в Україні.

Обов'язкові роботи не повинні поширюватися на офіційно працевлаштованих щонайменше на 0,75 ставки або підприємців, які справно сплачують податки.

Мотивація має бути у грошовому еквіваленті

За словами полковника ЗСУ у запасі, військового льотчика-інструктора Романа Світана, мотивувати людей іти воювати треба насамперед фінансово. Держава має пропонувати професіоналам хороші гроші за виконання бойових завдань.

"Майбутньому військовому треба запропонувати хороший соцпакет, можна і землю в Криму після перемоги. Тоді почнуть приходити за мотивацією, а психологи та військові фахівці за напрямками проведуть профвідбір. Воювати за щось не є нормальною мотивацією", - розповів у коментарі для видання "Фокус”.

На думку Світана, сума у 100 тисяч гривень, яку зараз отримують військові на передовій, не є достатнім заохоченням, щоб йти у найгарячіші точки.

"Якщо платити від 5 до 10 тисяч доларів, як це роблять у ПВК, тоді професіонали підуть воювати. З'явиться черга охочих, їх відбиратиме профкомісія. Для виконання бойових завдань 400 тисяч осіб вистачить, близько 1% від населення України. Отримуємо на місяць витрат на 2-4 млрд доларів, ці цифри треба знаходити у бюджеті, решта все не працює", - пояснив полковник.

Обов'язкова робота замість служби у ЗСУ також має оплачуватись на належному рівні, щоб це стало цікавим українцям. Тобто платити на таких заводах мають не менше, ніж середню заробітну плату в регіоні.