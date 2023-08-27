Мобилизация в Украине в сентябре: что изменится для военнообязанных осенью

Родственники с инвалидностью

Различные правила и обновления норм власти выпускает довольно регулярно. Из важных изменений за лето - это принятие закона №9342, которые касается лиц с отсрочкой от мобилизации. В частности, внесены изменения в ст. 23 части 11 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

Согласно этому закону, не подлежат мобилизации:

Лица, у которых муж или жена с инвалидностью

Лица, у которых родители (или родители жены/мужа) с инвалидностью I или II группы инвалидности

Обе нормы действуют при условии, что нет других работоспособных лиц, которые могли бы за ними ухаживать согласно законодательству. То есть, других ближайших родственников (дети, братья/сестры, муж/жена и так далее).

Отказ от военной службы

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9566, который предусматривает возможность отказа от военной службы. Однако по действие этого закона подпадают не все военнообязанные.

Механизм, который предлагают депутаты: мотивированные граждане, которые готовы и могут защищать родную страну с оружием в руках - идут в военкоматы, а те, кто не хочет (не может, не готов) служить в ВСУ, будет призван на работу на предприятия оборонного или других секторов экономики, на общественно полезные работы на договорных условиях. При этом оплата труда не будет ниже минимальной заработной платы.

Обязательная работа не будет распространяться на тех, кто уже трудоустроен официально на не менее 0,75 ставки или предпринимателей, которые платят налоги.

На данный момент законопроект находится в стадии рассмотрения и еще не принят Верховной Радой.

Вручение повесток делегируют

Еще один новый законопроект, который также зарегистрирован в Верховной Раде, но еще не принят - это №9566.

В нем предлагают наделить полномочиями выдачи повесток коммунальщиков - дворников, управляющих домами, работников ЖЭК, консьержей и владельцев жилых зданий.

Кто сможет выехать из Украины с 1 сентября

Согласно законам Украины, покидать страну во время военного положения и мобилизации военнообязанные украинцы не могут. Однако есть ряд исключений из этих правил. Покинуть страну смогут:

Мужчины в возрасте до 18 и от 60 лет

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующие отметки об этом в паспорте.

Исключенные с военного учета по состоянию здоровья

Мужчины, которым разрешено выехать за границу по состоянию здоровья (например, на лечение)

Мужчины, которым разрешено выехать за границу по семейным обстоятельствам

Мужчины, у которых есть трое и более детей до 18 лет

При наличии детей до 18 лет с инвалидностью, наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы

Одинокие отцы (опекуны/усыновители), которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет

Мужчины призывного возраста, которые имеют право на выезд за границу из-за профессии

Мужчины, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны в противостоянии РФ

Военные, у которых есть специальное разрешение

Работники учреждений, который осуществляют уход за лицами с инвалидностью и состоят на военном учете, не более 1 человека на 25 лиц с инвалидностью

Члены экипажей кораблей

Работники железнодорожного транспорта

Авиационный персонал

Мужчины и женщины на государственной службе

Чиновники и государственные служащие также могут выехать за пределы Украины, но только при наличии специальных документов и разрешений.

Кроме того, могут выехать за границу те, кто помогает ВСУ:

Водители-волонтеры, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, помощь для ВСУ

Представители культуры, которые едут на благотворительные сборы, концерты, представления Украины на международной арене

Спортсмены и тренеры - для участия в официальных соревнования и тренировочных сборах

Кто может быть призван в ВСУ в сентябре