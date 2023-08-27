Мобилизация в Украине в сентябре: что изменится для военнообязанных осенью

Всеобщая мобилизация граждан и военное положение в Украине снова продлили - до 15 ноября. А значит, вручение повесток военнообязанным и призыв на военную службу мобилизованных продолжится.
Какие изменения ждут украинцев с 1 сентября и поменяются ли условия мобилизации - читайте в материале Styler.
Различные правила и обновления норм власти выпускает довольно регулярно. Из важных изменений за лето - это принятие закона №9342, которые касается лиц с отсрочкой от мобилизации. В частности, внесены изменения в ст. 23 части 11 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации"
Согласно этому закону, не подлежат мобилизации:
Обе нормы действуют при условии, что нет других работоспособных лиц, которые могли бы за ними ухаживать согласно законодательству. То есть, других ближайших родственников (дети, братья/сестры, муж/жена и так далее).
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9566, который предусматривает возможность отказа от военной службы. Однако по действие этого закона подпадают не все военнообязанные.
Механизм, который предлагают депутаты: мотивированные граждане, которые готовы и могут защищать родную страну с оружием в руках - идут в военкоматы, а те, кто не хочет (не может, не готов) служить в ВСУ, будет призван на работу на предприятия оборонного или других секторов экономики, на общественно полезные работы на договорных условиях. При этом оплата труда не будет ниже минимальной заработной платы.
Обязательная работа не будет распространяться на тех, кто уже трудоустроен официально на не менее 0,75 ставки или предпринимателей, которые платят налоги.
На данный момент законопроект находится в стадии рассмотрения и еще не принят Верховной Радой.
Еще один новый законопроект, который также зарегистрирован в Верховной Раде, но еще не принят - это №9566.
В нем предлагают наделить полномочиями выдачи повесток коммунальщиков - дворников, управляющих домами, работников ЖЭК, консьержей и владельцев жилых зданий.
Согласно законам Украины, покидать страну во время военного положения и мобилизации военнообязанные украинцы не могут. Однако есть ряд исключений из этих правил. Покинуть страну смогут:
Чиновники и государственные служащие также могут выехать за пределы Украины, но только при наличии специальных документов и разрешений.
Кроме того, могут выехать за границу те, кто помогает ВСУ:
Кстати, ранее мы детально рассказывали о том, как могут служить в армии ограниченно пригодные к военной службе.
А также мы писали о том, кто имеет сейчас право на отсрочку от мобилизации.