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Мобілізація в Україні 2023: кого можуть призвати до армії цього літа

Кого можуть мобілізувати влітку 2023 року (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мобілізацію в Україні знову продовжили, оскільки термін дії воєнного стану знову збільшився. На початку травня народні депутати у 7 разів збільшили термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні – з 20 травня ще на 90 днів. Тобто – до 18 серпня.

Кого можуть мобілізувати у ЗСУ влітку 2023 року – читайте у матеріалі нижче.

Мобілізація у 2023 році

Істотних змін до закону про мобілізацію громадян поки що не передбачено і закликатимуть для захисту нашої країни в установленому раніше порядку. Хто зараз підлягає мобілізації:

  • Придатні до служби громадяни за станом здоров'я та з військовим досвідом
  • Придатні до служби за станом здоров'я чоловіка віком від 28 до 60 років без досвіду військової служби
  • Обмежено придатні до військової служби під час воєнного часу та непридатні у мирний час чоловіки віком від 28 до 60 років.
  • Зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними та обмежено придатними під час воєнного стану

Хто може піти лише добровільно:

  • Особи з інвалідністю та ті, хто має відстрочку за сімейними обставинами – лише добровільно та за місцем проживання
  • Чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки, які раніше не проходили строкову службу (службу за контрактом) – можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил Оборони України.

До речі, раніше адвокат нагадала, хто точно не підлягає призову до армії.

А також ми розповідали про те, кого можуть одразу після мобілізації відправити на фронт.

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Мобілізація в УкраїніПризов до армії