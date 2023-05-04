Мобілізація в Україні: адвокат нагадала, хто точно не підлягає призову

Загальна мобілізація громадян в Україні триває вже понад рік через російське повномасштабне вторгнення до нашої країни. У законі чітко вказується, кого можуть мобілізувати на війну, а кого не можуть.

Хто не підлягає призову до армії

На військову службу під час воєнного часу не закликають чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

А також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування військової агресії проти України під час воєнного часу.

А якщо в сім'ї є діти?

Крім того, дуже часто буває так, що у ЗСУ служить жінка, а її чоловікові також приходить повістка. Якщо у сім'ї є неповнолітні діти, то не всі батьки можуть бути мобілізовані.

Однак у законі не передбачено винятків щодо мобілізації членів однієї сім'ї (чоловіка та дружини), якщо у них є неповнолітні діти.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та ст. 2 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу по одному з видів військової служби.

Тобто якщо в сім'ї є неповнолітні діти, і жінка проходить службу, то чоловіка вже не мобілізують. Для цього жінка повинна нести один із таких видів служби: