Мобілізація в Україні: голова ТЦК розповів, кого одразу відправляють на фронт

Війна в Україні триває з 2014 року. Відтоді українські ЗС стали міцнішими та досвідченішими, тому 24 лютого Україні вже мала готових до бою військових. Сьогоднішня загальна мобілізація відбувається з урахуванням бойового досвіду військовозобов'язаних.

Кого відразу відправляють на фронт і скільки триває підготовка, розповів Голова Буринського ТЦК СП Сергій Павлов в інтерв'ю "Суспільному".

Хто їде на фронт відразу після отримання повістки

За словами Павлова, спочатку військовозобов'язаних відправляють в навчальні частини. Проте не всіх.

"Люди, які служили та мають досвід, відправляємо вже у бойові військові частини, але люди, які не служили - всі потрапляють в навчальні частини", - каже він.

Він додає, що бойова підготовка не обов'язково проводиться саме в Україні.

"Є, які проходять у нас, є, які їдуть в інші країни: Польща, Німеччина, проходять там бойову підготовку", - зазначає військовий.

Уся підготовка мобілізованих може тривати від одного до трьох місяців, додає Сергій.

Що потрібно брати до військкомату

Військовослужбовець наголошує, що мобілізованому не потрібно брати з собою форму або військове спорядження. За його словами, усе необхідне видає військова частина.

"Коли у нас військовозобов'язаний відправляється у військову частину або навчальну частину, необхідно щоб у нього було в що перевдягнутися: труси, шкарпетки. А все решту забезпечує військова частина. Тобто і каремати, і речові мішки, і форму, і спорядження, все військова частина, згідно з нормами, військовослужбовцю видається", - пояснив він.

Чи дозволено роздавати повістки в громадських місцях

За словами голови ТЦК СП, у Законі України не вказано жодних локацій, де видавати повістки заборонено.

"Якщо в мене виходять військовослужбовці в місто, заходимо в магазини, дивимося людей, роздаємо повістки, на вокзалах роздаємо повістки, на блокпостах роздаємо повістки. Патрулювання теж, якщо ми бачимо, що йдуть підходящі люди, теж зупиняємо, питаємо, перевіряємо документи з поліцією, якщо людина не була в нас, ми теж даємо їм повістки", - розповів Сергій Павлов.