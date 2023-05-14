Мобилизация в Украине 2023: кого могут призвать в армию этим летом

Мобилизацию в Украине снова продлили, так как срок действия военного положения снова увеличился. В начале мая народные депутаты в 7 раз увеличили срок действия военного положения и мобилизации в Украине - с 20 мая еще на 90 дней. То есть - до 18 августа.

Кого могут мобилизовать в ВСУ летом 2023 года - читайте в материале ниже.

Мобилизация в 2023 году

Существенных изменений в законе о мобилизации граждан пока не предусмотрено и призывать для защиты нашей страны будут в установленном ранее порядке. Кто сейчас подлежит мобилизации:

Пригодные к службе граждане по состоянию здоровья и с военным опытом

Пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 28 до 60 лет без опыта воинской службы

Ограниченно годные к военной службе во время военного времени и непригодные в мирное время мужчины в возрасте от 28 до 60 лет.

Снятые и исключенные с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными и ограниченно годными во время военного положения

Кто может пойти только добровольно: