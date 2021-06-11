UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В многоэтажке Киева с шестого этажа обвалилась дедушкина "теплица" (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве произошел обвал на балконе. В девятиэтажном доме обрушилась достройка балкона на шестом этаже.

Об этом сообщает "Магнолия-ТВ".

Так, событие произошло, 11 июня, на улице Вербицкого в Дарницком районе столицы. Достройка балкона обвалилась на 6-м этаже.

К счастью в тот момент никто мимо дома не проходил. Поэтому обошлось без травмированных.

Как рассказали соседи, в квартире на шестом этаже живет дедушка, и у него на балконе была достройка для рассады растений. И эта собственноручно достроенная клумба не выдержала и обвалилась.

Спасатели место происшествия огородили и демонтировали опасные конструкции.

Фото: обвал балкона на улице Вербицкого (magnolia-tv)

Ранее мы сообщали, что в центре Киева упала часть балкона под ноги прохожим.

Также в столице обрушилось сразу несколько балконов в доме по улице Половецкая, и в сети показали фото с места ЧП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины обвал