В многоэтажке Киева с шестого этажа обвалилась дедушкина "теплица" (видео)

Так, событие произошло, 11 июня, на улице Вербицкого в Дарницком районе столицы. Достройка балкона обвалилась на 6-м этаже.



К счастью в тот момент никто мимо дома не проходил. Поэтому обошлось без травмированных.

Как рассказали соседи, в квартире на шестом этаже живет дедушка, и у него на балконе была достройка для рассады растений. И эта собственноручно достроенная клумба не выдержала и обвалилась.

Спасатели место происшествия огородили и демонтировали опасные конструкции.

Фото: обвал балкона на улице Вербицкого (magnolia-tv)