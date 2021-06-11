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У багатоповерхівці Києва з шостого поверху обвалилася дідусева "теплиця" (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві стався обвал на балконі. В дев’ятиповерховому будинку обвалилася добудова балкона на шостому поверсі.

Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".

Так, подія сталася, 11 червня, на вулиці Вербицького в Дарницькому районі столиці. Добудова балкону обвалилася на 6-му поверсі.

На щастя у той момент ніхто повз будинку не проходи. Тому обійшлося без травмованих.

Як розповіли сусіди, у квартирі на шостому поверсі живе дідусь, і в нього на балконі була добудова для розсади рослин. І ця власноруч добудована клумба не витримала й обвалилася.

Рятувальники місце події обгородили та демонтували небезпечні конструкції.

Фото: обвал балкону на вулиці Вербицького (magnolia-tv)

Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва впала частина балкона під ноги перехожим.

Також у столиці обвалилося відразу кілька балконів у будинку по вулиці Половецька, і в мережі показали фото з місця НП.

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