У вас много вкусных вещей: посол КНР повеселил украинцев словами о борще

Посол КНР в Украине Фань Сяньжун повеселил украинцев своими высказываниями о национальных блюдах и украинский борщ снова стал объектом обсуждения. На пресс-конференции в Киеве 24 июня дипломат перепутал борщ со щами, но призвал открывать рестораны украинской кухни в Китае.
Об этом рассказал корреспондент издания "Страна".
На пресс-конференции Фань Сяньжун рассказал, что в Китае в ближайшее время планируют провести дни показа украинского кино, мероприятия по популяризации путешествий в Украину, а также дни украинской кухни.
Посол призвал открывать украинские рестораны в Китае и хотел сделать комплимент традиционным блюдам, но немного оконфузился и перепутал щи с борщом.
Собеседники помогли ему исправить досадную ошибку и объяснили, что борщ – украинское блюдо, а щи – блюдо российской кухни.
"Мне нравится украинская кухня. Особенно ваши щи. Да, щи? А, борщ? Борщ, очень вкусно. Котлеты по-киевски, вареники. У вас много вкусных вещей", - отметил посол.
Стоит отметить, что разговоры и споры вокруг украинского борща не утихают и национальное блюдо регулярно фигурирует в различных дискуссиях.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что музыкант Андрей Макаревич усомнился в происхождении украинского борща и заявил, что это блюдо появилось раньше славян.
А также писали о том, что Google угодил в скандал из-за того, что внес борщ в подборку "10 блюд, которые повлияли на русскую кухню".