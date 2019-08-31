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Ты мне не друг! Зеленский рассказал, почему Боклан не в Раде

STYLERПерсоны    31.08.2019 - 22:23
Ты мне не друг! Зеленский рассказал, почему Боклан не в Раде
100 дней президента Зеленского интервью - лучшие моменты (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал, почему Станислав Боклан не депутат, как изменились его отношения с родителями после инаугурации и как он здоровается в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Станиславу Боклану рассказал, кто работает с ним в Верховной Раде и почему он ему "не друг". Также гарант конституции рассказал, привык ли он к официозу и помпезности в ВР. Кроме того, президент прокомментировал, как отразилась его должность на отношениях с родителями. Об этом сообщает "ТСН".

Владимир Зеленский ответил, почему на высоких должностях в политике – его друзья и почему Станислава Боклана нет среди депутатов и министров.

"Ты мне не друг! Я шучу. Что касается друзей, близкие люди - они близкие люди, поэтому они и были в моей команде. Кому ты можешь доверять, что доверять. Поезжай - что на Донбассе, почему мост не строится, что в Станице Луганской. Старый губернатор говорит - и здесь все строится, а ты едешь и видишь, что здесь ничего не работает. И поэтому были приглашены - мой помощник Сергей Шефир, на информационную политику Юра Костюк, дальше мой давний товарищ, но он профессиональный юрист Андрей Ермак, моя помощница Маша. Это четыре человека. Кстати говоря. Никто из них не кум, не брат и не сват", - рассказывает президент.

Ты мне не друг! Зеленский рассказал, почему Боклан не в Раде

100 дней президента Зеленского интервью - лучшие моменты (фото: РБК-Украина)

Относительного президентского этикета, помпезности и повсеместного официоза на новой должности, Зеленский решил рассказать историю "перевоспитания" работников АП.

"Расскажу историю: в коридорах стояли ребята, которые отдавали честь и говорили, ну, как говорили, они кричали: "Желаю здоровья, господин президент!". В первый день я испугался. На второй день я сказал: "Ребята, давайте как-то спокойнее, мы же с вами здороваемся". Они стали тише говорить это "Желаю здоровья, господин президент". Потом я им говорю: "Ну мы же все люди, вы же знаете, что я президент. Говорите просто - желаю здоровья или доброе утро". Теперь мы все очень спокойно здороваемся", - добавил гарант.

Президент не отказался комментировать свои отношения с родителями, но отметил, что они изменились.

"Они стали ближе. Мама, как звонила мне три раза в день, так и происходит. С отцом мы очень редко говорили по разным причинам, сейчас мы больше говорим, стали ближе. Он мне говорит вещи, которые я от него не слышал много лет. Он гордится мной. И, когда мы после разговора на ту или иную тему, на серьезные темы, он мне советует много всего, а когда мы заканчиваем разговор, мы говорим друг другу "Я тебя люблю", - поделился Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский прокомментировал возможность пересмотра закона о языке.

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