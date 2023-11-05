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"Многая літа". Катя Осадча замилувала мережу рідкісним фото красуні-бабусі

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська телеведуча Катя Осадча не часто ділиться з прихильниками сімейними фото. Зовсім нещодавно знаменитість показала у соцмережах трепетні спільні знімки з бабусею, привітавши її з днем народження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Катя Осадча побувала на родинному святі

Телеведуча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим та синами навідалася у гості до бабусі, щоб відсвяткувати день народження жінки.

Катя Осадча поділилася фото з родинного свята (фото: instagram.com/kosadcha)

На святі також були присутні тато Каті Осадчі, Олександр Володимирович, та її мама - Ганна Павлівна. 

"Покажу вам нашу родинну суботу", - написала знаменитість.

На одному з фото телеведуча позує зі своєю красунею-бабусею, пані Раїсою.

Катя Осадча з бабусею (фото: instagram.com/kosadcha)

"А ось хто основний винуватець нашого сімейного збору. День народження бабусі і тричі прабабусі Раї", - підписала знімок Осадча.

Також вона поділилася фото з подругами пані Раїси, зазначивши, що їхня дружба крізь віки у прямому сенсі, адже жінки знайомі з 20 століття.

Катя Осадча з бабусею та її подругами (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком.

Також ми розповідали, що відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виходить заміж.

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