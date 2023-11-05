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"Многие лета". Катя Осадчая умилила сеть редким фото красавицы-бабушки

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая не часто делится с поклонниками семейными фото. Совсем недавно знаменитость показала в соцсетях трепетные совместные снимки с бабушкой, поздравив ее с днем рождения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Катя Осадчая побывала на семейном празднике

Телеведущая вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыновьями наведалась в гости к бабушке, чтобы отпраздновать день рождения женщины.

Катя Осадчая поделилась фото с семейного праздника (фото: instagram.com/kosadcha)

На празднике также присутствовали папа Кати Осадчи, Александр Владимирович, и ее мама - Анна Павловна.

"Покажу вам нашу семейную субботу", - написала знаменитость.

На одном из фото телеведущая позирует со своей красавицей-бабушкой, пани Раисой.

Катя Осадчая с бабушкой (фото: instagram.com/kosadcha)

"А вот кто основной виновник нашего семейного собрания. День рождения бабушки и трижды прабабушки Раи", - подписала снимок Осадчая.

Также она поделилась фото с подругами пани Раисы, отметив, что их дружба сквозь века в прямом смысле, ведь женщины знакомы с 20 века.

Катя Осадчая с бабушкой и ее подругами (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, недавно Екатерина Кухар отреагировала на слухи о разводе с мужем.

Также мы рассказывали, что известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выходит замуж.

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Катя Осадчаязвезды шоу-бизнеса