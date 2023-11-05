"Многая літа". Катя Осадча замилувала мережу рідкісним фото красуні-бабусі
Відома українська телеведуча Катя Осадча не часто ділиться з прихильниками сімейними фото. Зовсім нещодавно знаменитість показала у соцмережах трепетні спільні знімки з бабусею, привітавши її з днем народження.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Катя Осадча побувала на родинному святі
Телеведуча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим та синами навідалася у гості до бабусі, щоб відсвяткувати день народження жінки.
Катя Осадча поділилася фото з родинного свята (фото: instagram.com/kosadcha)
На святі також були присутні тато Каті Осадчі, Олександр Володимирович, та її мама - Ганна Павлівна.
"Покажу вам нашу родинну суботу", - написала знаменитість.
На одному з фото телеведуча позує зі своєю красунею-бабусею, пані Раїсою.
Катя Осадча з бабусею (фото: instagram.com/kosadcha)
"А ось хто основний винуватець нашого сімейного збору. День народження бабусі і тричі прабабусі Раї", - підписала знімок Осадча.
Також вона поділилася фото з подругами пані Раїси, зазначивши, що їхня дружба крізь віки у прямому сенсі, адже жінки знайомі з 20 століття.
Катя Осадча з бабусею та її подругами (фото: instagram.com/kosadcha)
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