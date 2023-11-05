"Многие лета". Катя Осадчая умилила сеть редким фото красавицы-бабушки
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая не часто делится с поклонниками семейными фото. Совсем недавно знаменитость показала в соцсетях трепетные совместные снимки с бабушкой, поздравив ее с днем рождения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Катя Осадчая побывала на семейном празднике
Телеведущая вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыновьями наведалась в гости к бабушке, чтобы отпраздновать день рождения женщины.
Катя Осадчая поделилась фото с семейного праздника (фото: instagram.com/kosadcha)
На празднике также присутствовали папа Кати Осадчи, Александр Владимирович, и ее мама - Анна Павловна.
"Покажу вам нашу семейную субботу", - написала знаменитость.
На одном из фото телеведущая позирует со своей красавицей-бабушкой, пани Раисой.
Катя Осадчая с бабушкой (фото: instagram.com/kosadcha)
"А вот кто основной виновник нашего семейного собрания. День рождения бабушки и трижды прабабушки Раи", - подписала снимок Осадчая.
Также она поделилась фото с подругами пани Раисы, отметив, что их дружба сквозь века в прямом смысле, ведь женщины знакомы с 20 века.
Катя Осадчая с бабушкой и ее подругами (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, недавно Екатерина Кухар отреагировала на слухи о разводе с мужем.
Также мы рассказывали, что известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выходит замуж.