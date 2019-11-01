Младше на полвека: 89-летний Чапкис закрутил с роман с молодой женщиной

Григорий Чапкис, который недавно стал судьей Танцев со звездами 2019, рассказал о романе с женщиной, которая более, чем на полвека младше Народного артиста. 89-летний хореограф откровенно поведал о своих бурных романах в программе "Жизнь известных людей".

Григорий Николаевич был трижды женат. С первой супругой Людмилой Чапкис развелся еще в 1970-х, она умерла в 2006 году. Со второй женой Натальей хореограф заключил брак в 1980-м году. Она была его ученицей, тогда девушке было 28 лет, а Чапкису - 50.

"Вторая жена - мы разошлись из-за обычной причины, это бывает у каждого! Она хочет жить в Америке, а я хочу жить в Украине", - говорит хореограф.

С третьей женой Аллой, начальником отдела учебно-методической работы в НАУ, Григорий Чапкис прожил 24 года. Причиной расставания балетмейстер называет выход супруги на пенсию.

"А третья жена... Мы прожили с ней 24 года. И когда она ушла на пенсию - мы разошлись", - говорит судья "Танцев".

Григорий Чапкис с третьей супругой Аллой (фото: соцсети)

Но и в свои 89 лет Григорий Николаевич не чувствует себя одиноким. Его новой спутницей жизни стала 38-летняя избранница, которая подарила ему новый смысл жизни.

"Я не могу сказать - что это моя жена и у нас с ней штамп! Мы живем, но она еще не "созрела". Но она меня принимает таким, какой я есть", - поделился Народный артист.

Чапкис говорит, что ни он, ни его возлюбленная не чувствуют разницу в возрасте. Но, тем не менее, отношения пока прячут. О том, кто его спутница, балетмейстер рассказывает в зависимости от компании - иногда приходится представлять администратором или коллегой.

"Но когда, я хочу себе сделать комплимент - говорю, познакомьтесь с моей женой", - сказал Чапкис.

Григорий Чапкис с сыном Грегором и внучкой Викторией (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

К слову, Григорий Чапкис стал родоначальником целой танцевальной династии. Вместе с дочерью Лилией от первого брака и сыном Грегором от второго они основали мировой танцевальный бренд - "Чапкис-Дэнс". Дочь руководит итальянским отделением, а сын - американским.

Внучка Анна стала итальянской кинозвездой и моделью, а младшая Виктория имеет свою школу танцев.