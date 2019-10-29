Адская боль: Ризатдинова рассказала, когда вернется на паркет Танцев со звездами

Анна Ризатдинова упала в обморок на Танцах со звездами (коллаж: РБК-Украина)

Анна Ризатдинова рассказала о причинах обморока на Танцах со звездами

Анна Ризатдинова почувствовала головокружение и упала в обморок во время десятого эфира Танцев со звездами, который показали в воскресенье, 27 октября. Гимнастка в паре с Александром Прохоровым исполнила сложнейший классический балет, а после танца ей внезапно стало плохо.

Фаворитка "Танцев" рассказала, что стало причиной ее обморока, а также сообщила, когда вернется к тренировкам, пишут Факты.

Прославленная украинская гимнастка говорит, что последняя неделя для нее была невероятно сложной, как физически, так и морально. Ведь Аня 22 октября потеряла любимого дедушку, которому и посвятила свой номер.

26-летняя гимнастка говорит, что пережить эту неделю было сложнее, чем Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, где спортсменка стала бронзовым призером. Анне Ризатдиновой за неделю удалось стать на пуанты, и это ей далось нелегко. Она признается, что во время тренировок испытывала адскую боль в суставах и костях.

"На эту неделю пришелся самый сложный танец в моей жизни, сложнее даже, чем Олимпийские игры. В очень короткий срок я должна была стать на пуанты, чтобы станцевать балет уже в воскресенье. Сильно болели кости и суставы", - говорит гимнастка.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на Танцах со звездами (фото: facebook.com/tanci1plus1)

На фоне физических нагрузок и эмоционального потрясения у гимнастки було нестабильное давление. Кроме того она переволновалась перед выступлением. Аня в дневнике шоу говорила, что хотела произвести впечатление на приму-балерину Екатерину Кухар.

"Во время прямого эфира у меня начало темнеть в глазах и стало плохо. Сейчас мне уже лучше, давление стабилизировалось", - сказала Ризатдинова.

Также она добавила, что в ближайшее время вернется к тренировкам и пообещала, что в следующее воскресенье зрители смогут увидеть новый танец в исполнении их пары.

Напомним, Анна Ризатдинова после танца уронила цветы и стала падать. Ее поддержал партнер Александр Прохоров, а эфир пришлось срочно прервать на рекламу. Позже выяснилось, что давление гимнастки составляло 210 по первому показателю.

Отметим, что пару Ризатдиновой и Прохорова незря называют фаворитами нового сезона "Танцев со звездами". Ведь из десяти выступлений они семь раз занимали верхнюю строку в турнирной таблице по оценкам судей.

К слову, Екатерине Кухар, балет в исполнении Ани не понравился. Судья назвала ее танец "токсичной полынью для ее вкусовых рецепторов", а также раскритиковала гимнастку за "весь танец в шестой позиции" и "плечи на ушах".

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на Танцах со звездами (видео: YouTube)