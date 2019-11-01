Молодша на півстоліття: 89-річний Чапкіс закрутив роман з з молодою жінкою

Григорій Чапкіс, який нещодавно став суддею Танців з зірками 2019, розповів про роман з жінкою, яка більше, ніж на півстоліття молодше Народного артиста. 89-річний хореограф відверто поділився про свої бурхливі романи в програмі "Життя відомих людей".

Григорій Миколайович був тричі одружений. З першою дружиною Людмилою Чапкіс розлучився ще в 1970-х, вона померла в 2006 році. З другою дружиною Наталею хореограф уклав шлюб в 1980-му році. Вона була його ученицею, тоді дівчині було 28 років, а Чапкісу - 50.

"Друга дружина - ми розійшлися через звичайну причину, це буває у кожного! Вона хоче жити в Америці, а я хочу жити в Україні", - каже хореограф.

З третьою дружиною Аллою, начальником відділу навчально-методичної роботи в НАУ, Григорій Чапкіс прожив 24 роки. Причиною розставання балетмейстер називає вихід жінкина пенсію.

"А третя дружина... Ми прожили з нею 24 роки. І коли вона пішла на пенсію - ми розійшлися", - говорить суддя "Танців".

Григорій Чапкіс з третьою дружиною Аллою (фото: соцмережі)

Але і у свої 89 років Григорій Миколайович не відчуває себе самотнім. Його новою супутницею життя стала 38-річна обраниця, яка подарувала йому новий сенс життя.

"Я не можу сказати, що це моя дружина і у нас з нею штамп! Ми живемо, але вона ще не "дозріла". Але вона приймає мене таким, який я є", - поділився Народний артист.

Чапкіс каже, що ні він, ні його кохана не відчувають різницю у віці. Але, тим не менше, стосунки поки що ховають. Про те, хто його супутниця, балетмейстер розповідає залежно від компанії - іноді доводиться представляти адміністратором або колегою.

"Але коли я хочу собі зробити комплімент - кажу, познайомтеся з моєю дружиною", - сказав Чапкіс.

Григорій Чапкіс з сином Грегором і онукою Вікторією (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

До речі, Григорій Чапкіс став родоначальником цілої танцювальної династії. Разом із донькою від першого шлюбу Лілією і сином Грегором від другого вони заснували світовий танцювальний бренд - "Чапкіс-Денс". Дочка керує італійським відділенням, а син - американським.

Онучка Анна стала італійською кінозіркою і моделлю, а молодша Вікторія має свою школу танців.