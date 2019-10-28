Танцы со звездами неожиданно покинул фаворит шоу: видео горячего выступления

Даниэль Салем и Юлия Сахневич на Танцах со звездами (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Танцы со звездами 2019 стали покидать очень сильные пары

Танцы со звездами 2019 покинула одна из самых ярких пар проекта, которые уже второй эфир подряд балансировали на грани. Но в этот раз им не повезло, по общему решению жюри и зрительского голосования проект покинул телеведущий и ресторатор Даниэль Салем со своей партнершей Юлией Сахневич.

В прошлом эфире участие в "Танцах" завершила Людмила Барбир, что вызвало негодование сети. Зрители взбунтовались, говоря, что из шоу должен был вылететь именно Салем.

За яркое танго, которые исполнили Даниэль с Юлией, им поставили 37 баллов, благодаря которым пара заняла второе место в турнирной таблице. Но им все равно пришлось сражаться в "танце за жизнь" с парами Остапчук - Гвоздева и Кравец - Леонов.

Танцы со звездами (результаты шоу, instagram.com/tanci1plus1)

Отметим, что эфир был посвящен Хеллоуину - ведущий перевоплотился в оборотня с длинными волосами. Образ Салема очень напомнил Кхала Дрого из культовой "Игры престолов".

Даниэль Салем и Юлия Сахневич на Танцах со звездами (видео: YouTube)

"Обалденное танго в такой интересной постановке! Салему очень идет этот образ: наколки, прическа - просто мужчина-sexy! Laud чудесно пел - словом, все впечатлило!" - пишет поклонница.

"Мощное выступление! Даниэль был очень убедителен! Лучшее выступление этой пары!" - поддерживает комментатор.

"Салем супер! Просто фантастичный танец. Юля и Салем лучшие. Все их танцы неповторимые!" - написала юзер.

"Лучшие! Вылетели несправдливо! Что за хр*нь... За ними интерестно смотреть, они были превосходные", - пишет фанат пары.