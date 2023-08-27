Международная гуманитарная организация открыла регистрацию на выплаты для переселенцев: как подать заявку
Международная гуманитарная организация, которая борется с голодом и его причинами Action Against Hunger (ACF) открыла предварительную регистрацию на получение денежной помощи для украинцев.
Кто может получить эту финансовую помощь и как подать заявку - читайте в материале Styler.
Кто может получить помощь
Получить денежную помощь от международной гуманитарной организации смогут все граждане со статусом ВПЛ, которые прибыли в город Черновцы из зон боевых действий на протяжении последних 30 дней.
Как подать заявку на помощь
Чтобы стать участником этой программы, нужно подать заявление на регистрацию в программе экстренной денежной помощи. Необходимо заполнить и отправить специальную форму по этой ссылке.
В форме регистрации необходимо указать такие данные:
- Фамилия и имя
- Дата рождения
- Контактный номер телефона
- Место временной регистрации
- Дата переезда, которая указана в справке переселенца
- Указать место, откуда вы приехали
Как отмечается, заполнение предварительной заявки еще не является регистрацией в программе. Все заявления будут обработаны и тщательно изучены и в случае успешного одобрения, работники организации с вами свяжутся лично и пригласят на регистрацию.
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Размеры гуманитарной помощи
Эта кампания Action Against Hunger не первая в Украине. Ранее организация уже запускала программы по оказанию экстренной финансовой помощи нуждающимся украинцам.
Вынужденные переселенцы имели право на получение 2200 гривен, которые выплачивали на протяжении трех месяцев.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как оформить заявление на помощь от немецкого благотворительного фонда в Киеве.
А также мы писали, что в 2024 году украинским пенсионерам планируют увеличить выплаты.